Con 33 años y pasaje por tres de las grandes ligas del fútbol europeo, César Azpilicueta es uno de los defensores más experimentados de la actualidad. El español actuó en Osasuna ante de recalar en Olympique de Marsella, el paso previo a Chelsea, en dónde su nombre se volvió reconocido a nivel internacional.

Transitando su undécima temporada en Stamford Bridge, Azpilicueta jugó ante los mejores, tanto en la Premier League, como en la Champions League. En diálogo con The Athletic, al defensor le preguntaron cuál fue el rival más difícil al que se enfrentó y sorprendió al nombrar a un futbolista que fuera su compañero.

Se trata de Eden Hazard, con quien compartiera equipo en Chelsea, siendo campeones juntos en dos ediciones de la Premier y dos de la Europa League. Aunque su actualidad en Real Madrid está lejos de su mejor momento, con los Blues supo ser uno de los más desequilibrantes del planeta y así lo reconoció Azpilicueta.

"El rival más duro al que me he enfrentado ha sido Eden Hazard. Obviamente hubo muchos en otros equipos, pero siempre diré que entrenar todos los días con Eden fue algo que me dio un buen sabor de boca de la Premier League", explicó el español, dejando de lado a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar.

Luego comentó qué le aportaba jugar ante Hazard en las prácticas: "Enfrentarme al mejor jugador de la Premier League, siempre uno contra uno, podría llevar esa experiencia a los juegos. Estaba listo para enfrentar a cualquiera después de enfrentarme a Eden todos los días".

Y cerró describiendo las cualidades del actual jugador del Merengue: "La forma en que giraba... podía tomar la pelota y girar tan rápido. Podía disparar con su pie derecho e izquierdo. También era fuerte. Incluso si querías patearlo a veces, no podías derribarlo. ¡Fue bastante impresionante! Había ocasiones en las que sacaba lo mejor de él pero, para ser justos, a veces era un poco vago en los entrenamientos. Pero cuando quería estar en eso, era muy difícil de detener".