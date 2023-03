El nombre de Sergi Roberto se convirtió en protagonista de un Clásico marcado por la remontada del Barcelona, por la diferencia de 12 puntos con Real Madrid en la carrera por el título de LaLiga y por una serie de testimonios que incluso salpicaron a Lionel Messi. El canterano del conjunto culé mete presión a La Pulga de cara a lo que viene.

El próximo paso del rosarino sigue en el aire, con Estados Unidos, París, Arabia y por supuesto Barcelona pendientes de un fututo que de momento es desconocido más allá del 30 de junio del 2023. Sergi Roberto, ex compañero y amigo de Lionel Andrés, dejó un contundente mensaje para Messi en los micrófonos de Gerard Romero.

¿Está preparado este vestuario para el regreso del 10? Le consultaron a un Sergi Roberto que no dudó en su respuesta: "Con los brazos abiertos, quién no va a estar preparado para la vuelta de Messi. Al final, no queremos hablar mucho porque quien lo tiene que decidir es él, el presidente, el entrenador o el que sea, pero si es por los jugadores, estamos esperándole ya".

En manos de Laporta

"No entiendes el porqué, él está haciendo buenas temporadas en París, marcando muchos goles, asistiendo...Por la eliminación la han tomado con él, pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene", reflexionaba también el jugador del Barcelona sobre las críticas recibidas por Messi en la capital francesa a lo largo de las últimas horas.

Solo Lionel sabe que ocurrirá desde el 1 de julio, pero en Barcelona siguen soñando con repatriarle incluso con la dura situación económica de una entidad que debe reducir su masa salarial en 200 millones de euros para la próxima temporada. Joan Laporta y Matheu Alemany, avisados por un vestuario que en voz de Sergi Roberto pide el retorno del rey.