Juventus no para de acumular disgustos desde que se fue Paulo Dybala. Encima, el argentino es figura en la Roma de José Mourinho.

La Juventus de Massimiliano Allegri no para de tropezar desde que Paulo Dybala se retiró con rumbo a la Roma de José Mourinho, después de lo que fue la polémica por el cruce de declaraciones con, principalmente, Pavel Nedved, en relación con la no renovación del contrato que, finalmente, conllevó a que el argentino evaluara otras alternativas.

El derrumbe de la Vecchia Signora de alguna forma inició el 11 de mayo del 2022 cuando en la Final de la Copa Italia cayó 4 a 2 con el Inter en el Estadio Olímpico de Roma. Si bien ese día el atacante argentino todavía estaba en el conjunto de Turín, su presente estaba marcado por, justamente, los cortocircuitos con la directiva.

De ahí en más, la Juventus perdió ocho encuentros. Cinco por el Grupo H (lo compartió con Benfica, FC Barcelona y Maccabi Haifa) de la UEFA Champions League, en la cual quedó afuera de los Octavos de Final (se tuvo que conformar con el duelo que disputará ante el Nantes por la ronda preliminar de la Europa League), y tres por la Serie A, en la que recientemente fue vapuleado por el Napoli 5 a 1.

Mientras que Paulo Dybala, además de que se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina anotando uno de los lanzamientos de la tanda de penales vs. Francia en la Final que se llevó a cabo en el Estadio de Lusail, acumula 10 goles y tres asistencias en 16 presencias con la Roma entre la Serie A, la Copa Italia y la Europa League.

Juventus no logró suplantar a Paulo Dybala con los jugadores que llegaron a mediados del 2022

Juventus debió reforzar su zona ofensiva con la salida de Paulo Dybala a la Roma a mitad del 2022. No obstante, aún no están teniendo los resultados que esperaban, por eso extrañan tanto al exPalermo. Nombres como Arkadiusz Milik, Ángel Di María, Paul Pogba o incluso Dusan Vlahovic, quien arribó en enero del año pasado y que arrastra una lesión, no logran revertir la mala racha.