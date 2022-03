Sin Messi: las alineaciones para PSG vs Mónaco por la fecha 29 de la Ligue 1

Paris Saint-Germain quiere seguir por el camino del triunfo para encaminarse cada vez más al título de la Ligue 1. Por la fecha 29 visita a AS Mónaco, que no atraviesa un buen momento. Los parisinos no podrán contar con Lionel Messi para este partido en la novedad más importante que tendrán las alineaciones iniciales de este duelo.

PSG quiere dar un paso más rumbo al título. Atrás ha quedado el fracaso en Champions League que sigue sembrando rumores de salida del entrenador Mauricio Pochettino, el director deportivo Leonardo y hasta ciertas figuras. Viene de golear a Girondins de Bordeaux por 3-0 para llegar a los 65 puntos en lo más alto de la Ligue 1, sacándole 15 de ventaja a sus escoltas, Niza y Marsella.

Mónaco, en tanto, viene de perder toda chance de lograr algún título en las últimas semanas. Quedó afuera en semifinales de la Copa de Francia al perder por penales ante Nantes y también fue eliminado recientemente de la Europa League a manos de Sporting Braga esta semana. En la Ligue 1 sólo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, que lo ubican en el noveno lugar de la tabla de posición con 41 puntos, afuera de la clasificación a torneos internacionales.

El posible 11 de PSG

La ausencia de Lionel Messi por un cuadro gripal se suma a las bajas de Ángel Di María, Sergio Ramos, Ander Herrera y Juan Bernat, entre otros. Ante esto, Pochettino pone en campo a Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Leandro Paredes, Marco Verratti; Kylian Mbappé, Mauro Icardi y Neymar Jr.

El posible 11 de Mónaco

Philippe Clement está envuelto en varias críticas que ponen su puesto en duda. Para derrocar a PSG, pondría el siguiente 11 titular: Alexander Nübel; Rubén Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripán, Caio Henrique; Gelson Martins, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouameni, Aleksandr Golovin; Wissam Ben Yedder y Kevin Volland.