El 'Caso Negreira' ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, dadas las especulaciones de amaño de partidos por parte de FC Barcelona. Ahora ha salido el presidente de LaLiga, Javier Tebas a declarar sobre las investigaciones en curso y las reacciones que ha traído el caso.

Hace solo unos días, la Cadena SER reveló que la Fiscalía investiga a FC Barcelona y al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira por el pago de 1,4 millones de euros por parte del club entre 2016 y 2018. Esto en concepto de "asesoramiento técnico".

Lo ocurrido ha generado una gran cantidad de reacciones, incluyendo comunicados de clubes de primera división como Sevilla y Espanyol. Ahora ha salido el presidente de LaLiga, Javier Tebas a hablar del tema ante los medios tras la reunión con los clubes de primera y segunda división sobre los límites salariales.

Palabras de Tebas

Javier Tebas no esquivó las preguntas sobre el escándalo que rodea al Barça. "Hay una profunda preocupación por la mayoría de los equipos, incluso por el Barcelona. El daño que se está haciendo al fútbol profesional es grande. Se quiere que se investigue hasta el final. Yo he explicado lo que va a hacer LaLiga. Entre otras cosas hemos hecho un escrito a la Fiscalía con algún dato que puede ayudar a la investigación. Si no hubiera habido prescripción deportiva, hubiéramos abierto expediente sin duda. Vamos a colaborar con la Fiscalía y si considerase que no hay causa para poner una querella, nosotros creemos que hay suficiente para poner una denuncia, para seguir investigando".

"No vamos a dar pistas de lo que hemos ofrecido a la Fiscalía porque perjudicaría a la investigación. Me acuerdo cuando empezamos en la lucha contra los amaños. Lo que va contra la reputación es no luchar contra estas cosas. Ya hemos actuado como en el ‘Caso Osasuna’ donde hay directivos que van a ir a la cárcel. La diferencia es que haya entrado alguien del colectivo arbitral para influir que los árbitros sean neutrales. El camino indicado es la Fiscalía y el juzgado" añadió el cabecilla de LaLiga.

Tebas fue cuestionado sobre si debería haber una dimisión del presidente de Barcelona, Joan Laporta. "Si no explica bien o más razonablemente pienso que sí debería. Ha hecho alguna declaración superficial. Parecía que lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que lo tengan ex árbitros y otras ex árbitros en el Comité. Es un tema que me gustaría que se aclarase aunque sea tan antiguo".