El nuevo entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, ya tomó sus primeras medidas fuertes en Old Trafford. Conoce las reglas que impuso para controlar el vestuario del primer equipo.

Manchester United todavía no encuentra el rumbo ni un director técnico que esté a la altura. Desde la salida hace varios años de Sir Alex Ferguson, ningún entrenador ha podido asentarse en el cargo y han pasado nombres como David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y el recién salido Ralf Rangnick. Ahora, con Erik ten Hag, esperan poder, finalmente, devolver a los 'Diablos Rojos' a los primeros planos.

En Ajax, ten Hag pudo llevar adelante un ciclo exitoso, que hasta lo puso en los primeros planos de Europa y casi lo deposita en una final de Champions League (perdió ante Tottenham en la 2018-19). Ahora, quiere llevar esto a Manchester United y, para ello, ya impuso disciplina con una serie de medidas.

En Manchester United se ha cuestionado el hecho de que se hayan filtrado cosas del vestuario en la prensa y es por eso que ten Hag no permitirá que esto ocurra. Ante esto, según revela The Mirror, ha impuesto al menos cinco reglas para el vestuario, que deberán cumplir a fin de que pueda devolver el éxito a Old Trafford.

Las cinco reglas que impuso ten Hag en Manchester United

Expulsiones en la plantilla

No se tolerarán retrasos o ausencias. Por lo tanto, cualquier jugador de la plantilla profesional de Manchester United que llegue tarde a un entrenamiento o a una reunión de equipo será expulsado de las mismas. No habrá excepciones, independientemente de la reputación del futbolista.

Prohibido beber alcohol

Ten Hag prohíbe a todos sus jugadores beber alcohol durante la semana en la que hay partidos, lo cual prácticamente abarca a toda la temporada, ya que hay casi dos duelos semanales por semana debido a que Manchester United compite en la Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y la UEFA Europa League.

Se prohíben los chefs personales

La dieta será importante en esta nueva etapa con ten Hag como técnico de Manchester United. Todos los jugadores deberán usar las instalaciones del club para sus comidas, por lo que no podrán apelar a sus chefs personales. A su vez, ten Hag supervisará los menús personalmente e impondrá una dieta personal para cada jugador. Buscará priorizar la ingesta de pescados y vegetales, según reveló el citado medio.

Habrá control de peso

Así como el entrenador neerlandés seguirá atentamente las dietas de los jugadores, también tendrá información sobre su peso corporal. Por eso, mensualmente, controlará el Índice de Masa Corporal (IMC) para mantener la forma física de sus dirigidos.

Las quejas a Ten Hag, no a los agentes

Por último, Erik ten Hag manejará las quejas que tengan los futbolistas. Según el citado medio, ya les comunicó que cualquier inconveniente que quieran tratar, lo hagan directamente con él y evitar hacerlo con los agentes o los ayudantes.