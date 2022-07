Los mensajes y audios filtrados a la figura de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) continúan. Hace algunas semanas, se volvió noticia todas las grabaciones e intercambios de mensajes que tuvo este dirigente con uno de los capitanes del FC Barcelona, Gerard Piqué. Pero ahora, el nuevo involucrado en estas filtraciones es ni más ni menos que Sergio Ramos, quien fue uno de los capitanes de Real Madrid y ahora está en el Paris Saint-Germain.

El Confidencial sigue destapando los mensajes que ha tenido Rubiales durante su mandato como mandatario del organismo que rige el fútbol español. En esta ocasión, luego del escándalo que significaron los audios con Piqué, aparecen los mensajes que intercambió con Sergio Ramos, cuando éste todavía portaba la cinta de capitán en el Madrid.

Los mensajes entre Ramos y Rubiales apuntan a una queja de parte del jugador por el sistema de videoarbitraje (VAR) durante su primera temporada, es decir que esto apunta a filtraciones alrededor de la temporada 2018-19. En las conversaciones se muestran un claro enojo del defensor español, quien cataloga de "vergüenza y escándalo" el manejo de los árbitros y apuntó incluso a dar como campeón de LaLiga a Barcelona, algo que terminó pasando al final.

"Rubi, ¿qué pasa? Una cosa, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. ¿Has visto la falta de Suárez al portero en el 2-1? Es de chiste. Un abrazo", fue el mensaje que escribió Sergio Ramos el 20 de enero de 2019, en plena temporada, luego de que el Barça le ganó a Leganés.

Rubiales trató de tranquilizar al capitán 'merengue' de aquel entonces. "Buenas tardes, Sergio. Tú eres el capitán de la Selección, tienes cientos o miles de partidos a tus espaldas y mejor que nadie comprendes que a veces hay distintas opiniones sobre un mismo hecho. Como bien sabes, yo no entro en estas cuestiones", le respondió. Tras un intercambio más, el jugador del Madrid terminó por entender la postura del directivo, aunque no cambió su opinión respecto al Barça. "Están destinados a ganar LaLiga sí o sí. Es un escándalo", cerró, según las filtraciones de El Confidencial.

Sergio Ramos también se quejó de Luis Enrique

Los reclamos de Ramos para Rubiales también se dieron en la elección de Luis Enrique como nuevo entrenador de la Selección de España. Primero, al defensor no le gustó nada que el mandatario no le informó sobre la elección de José Francisco Molina como nuevo director deportivo de la RFEF. Lo mismo hizo cuando se oficializó al nuevo seleccionador. "Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé ni cómo piensa. No tengo ninguna noticia de él", le escribió irónicamente. La respuesta de Rubiales fue: "Yo con el seleccionador no he hablado de temas deportivos. Sergio, yo estoy también para todo, SIEMPRE. Un abrazo", finalizó.