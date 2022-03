El lateral izquierdo de la selección de Inglaterra anotó uno de los goles con los que la selección se impuso a Suiza en uno de los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo, ambos elencos ya lograron su clasificación a Qatar 2022.

Pero la noticia es el golazo de Luke Shaw, que anotó su tercer gol con la Selección, y que abrió el camino de la remontada que luego consolidó Harry Kane para ganar en Wembley. La noticia es lo que dijo tras el partido, que dejó un tremendo mensaje flotando en el aire con dirección a Manchester.

Luke Shaw elogió al entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, por crear un ambiente "agradable" para escapar de sus problemas con el Manchester United. Shaw, de 26 años, ha tenido una temporada difícil en Old Trafford. Sus actuaciones con Ole Gunnar Solskjaer y su sucesor Ralf Rangnick han sido cuestionadas.

"Cuando vengo aquí se trata de disfrutar y jugar con una sonrisa en la cara, siempre hago eso. A todos nos encanta jugar para nuestro país, cuando estamos aquí nos enfocamos puramente en lo que está sucediendo en el campo, mi enfoque principal es el equipo y nada más", dijo, lo que abrió la chance a una repregunta lógica.

Cuando se le preguntó si necesita estar feliz para jugar bien, Shaw agregó: "Creo que todos lo hacen. Siempre es importante sentir que te quieren. Especialmente aquí, siempre siento eso. No digo que no lo haga en el United, pero aquí las cosas son así, me siento querido y disfruto de mi fútbol".

Pero se dio cuenta de que en la repregunta iba implícito el mensaje al United y Luke Shaw subió la apuesta: "Una gran parte del fútbol es disfrutar. Es difícil disfrutarlo cuando estamos perdiendo y no jugando bien a nivel de club. Tenemos que afrontar eso. Esta temporada no ha sido lo suficientemente buena, así que es difícil disfrutarla. Sabemos que tengo mucho que mejorar en el club. Ahora mismo estamos aquí con Inglaterra, así que nos centramos en eso".