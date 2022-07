Las juveniles del fútbol argentino han sido una de las escuelas que más jugadores le ha aportado a los equipos más importantes de Europa. Por eso, no sorprende que siempre aparezca un joven futbolista con mucho talento y sea visto con buenos ojos por los grandes de Europa. Real Madrid y PSG están arriba en la consideración del 'Talentoso' Gonzalo Sosa.

Con sólo 17 años, Sosa ya empieza a seducir a los equipos más importantes de Europa. Barcelona y Atlético de Madrid enviaron emisarios a seguirlo, pero Real Madrid y PSG parten con ventaja en cuanto al gusto de este juvenil, que la rompe en las divisiones inferiores de Racing Club de Avellaneda.

¿Quién es Gonzalo Sosa, el 'Talentoso'?

Gonzalo Sosa tiene una historia particular en sus inicios en el fútbol juvenil. Supo cumplir su sueño de quedar en Boca Juniors donde llegó incluso a jugar en el fútbol infantil del club. Sin embargo, no pudo continuar debido a que sus padres no podían llevarlo más hasta Casa Amarilla debido a las carencias que atravesaba su humilde familia. Llegó a jugar en las juveniles de Defensa y Justicia hasta que llegó a Racing, según datos revelados por el diario Clarín.

Conforme fue avanzando el tiempo, se fue conociendo su talento, a tal punto que con 15 años llegó a ser comparado con Juan Román Riquelme, uno de sus ídolos. ¿Por qué? "Por el tranco, por la velocidad, por todo se parece a Román", supo decirle al citado medio uno de sus representantes Martín Sendoa. Hoy, con 17 años, ya empieza a coquetear con los grandes europeos.

Real Madrid, favorito para su fichaje

Real Madrid correría con ventaja para quedarse con los servicios de Gonzalo Sosa, aunque debe esperar a que cumpla la mayoría de edad (18 años) para poder hacerle una oferta y llevárselo. El club 'merengue' lo empezó a seguir desde los tiempos de Santiago Solari. Hoy por hoy, se recupera de una lesión de rodilla, aunque aguardan que pueda recuperarse pronto para que vuelva a jugar y siga deslumbrando a todos los ojeadores.

¿Cómo definen a Santiago Sosa desde Argentina? "En el Talentoso Gonzalo Sosa pueden encontrar un jugador con muchísimo futuro y proyección capaz de insertarse de la mejor manera posible al fútbol español. Un diamante en bruto que con su temprana edad el Real Madrid puede pulirlo de una increíble forma para sacar el mayor provecho de él", le comentó a Defensa Central Dante Curi Huespe, quien forma parte del entorno y es otro de los representantes de esta joya argentina.

Gonzalo Sosa tiene muchas condiciones para poder triunfar en el fútbol europeo, aunque debe terminar primero su etapa juvenil en Argentina para dar el gran salto desde temprana edad. Real Madrid y PSG se lo pelean, al igual que otros equipos. ¿Dónde jugará este 'Talentoso' jugador? Lo sabremos en breve.