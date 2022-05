Escándalo en Valencia, donde Superdeporte desvela una serie de audios del presidente Anil Murthy, a quien se le escucha ‘amenazar’ a uno de los capitanes del club si es que este abandona la institución de manera gratuita. Fútbol Club Barcelona, detrás de los servicios de un jugador que gusta y mucho a Xavi Hernández.

Desde la costa mediterránea desvelan el que será sin dudas el escándalo de la semana en LaLiga. Anil Murthy, máximo dirigente de un Valencia inmerso en una crisis de resultados desde hace varias campañas, ha dado lugar a la polémica con una serie de frases que resumen a la perfección la fractura social que se vive en Mestalla desde hace años.

Carlos Soler es el jugador que ha recibido las peores palabras del presidente. Con un contrato que de momento no se prolonga más allá del 2023, el volante de 25 años tiene ofertas de sobra para dejar Mestalla en los próximos meses. Canterano del conjunto valenciano y pretendido por Barcelona, Anil Murthy aseguró que lo destrozará públicamente si abandona el club como agente libre en enero del próximo año.

“Pongo dinero para matarlo en la prensa”

"Yo creo que Carlos sabe desde el principio que se quiere marchar. Él tiene muchísima ambición. Carlos lo tiene claro que se quiere ir. Hay que respetarlo. Carlos tiene a sus familiares y quiere salir bien y que sus padres puedan salir a la calle”, empieza Anil Murthy en los audios desvelados por Superdeporte.

El singapurense aseguró que no tendrá problemas en comprar espacios en los medios para criticarle: “Quiere que su familia esté bien, pero le digo que me traiga una oferta porque si tú sales gratis en enero te mato con toda la prensa. Pongo los 100 mil euros para matarlo. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido en ti".

Desde el club ya han respondido al medio con un comunicado donde aseguran que los audios se encuentran manipulados y que han sido sacados de contexto para realizar una campaña en contra de los propietarios del Valencia. Carlos Soler de momento no se pronuncia sobre el escándalo de la semana en LaLiga.