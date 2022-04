Xavi: “Lo de Frankfurt fue mazazo tras mazazo, pero no es un fracaso”

Luego del partido, en el que Barcelona cayó 3-2 a manos de Frankfurt, equipo alemán que gracias al 4-3 del global lo dejó por fuera de la competición; Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación para referirse ante el duro golpe de no avanzar a semifinales de la Europa League.

Rescató la actitud de sus jugadores al final del partido, pero que no fue suficiente para, si quiera, igualar la llave, “al final hemos tirado de la heroica, pero ha sido insuficiente. No hemos jugado tan bien como en otros partidos y ellos han salido otra vez al contraataque muy bien. El partido ha sido un mazazo tras mazazo”.

Admiró lo hecho por los rivales, “el Eintracht es un justo vencedor”. Claro está que luego fue claro en decir que quedar por fuera de la competencia: “no es un fracaso”, teniendo en cuenta lo poco que él ha estado al frente del club y por su primera experiencia ante un grande, más aún cuando él es uno de los ídolos.

Como balance del juego y lo mostrado por sus jugadores señaló que: “nosotros no hemos estado bien. Hemos tenido control del balón, pero no hemos generado lo suficiente para hacernos daño. Ellos, en cambio, nos han hecho daño con muy poco. Un penalti que vamos a ver y dos errores nuestros”.

Sentenció sobre el partido que fue: “una noche para aprender, es una noche fatídica para nosotros porque teníamos esperanzas. Pero creo vamos por el buen camino aunque estemos fuera de Europa. Cuesta cambiar el modelo de juego y conseguir victoria tras victoria. Siempre he dicho que Europa es difícil”.

Habló además del rendimiento de su equipo en Liga de España, y afirmó que ese proyecto va por buen camino, teniendo en cuenta que hasta ahora, por los resultados va cumpliendo: “el objetivo principal de este año es entrar en Champions y sigue en pie”.

No fue ajeno a la situación de la masiva presencia de hinchas de la visita en el recinto catalán, “es una evidencia que no nos ha ayudado. Esperábamos un ambiente de 70.000 espectadores Culers y no ha sido así. Parecía una final, con el campo dividido entre aficiones”.