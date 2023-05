Después de tanto suspenso y de un año en el que hubo más pálidas que alegrías, el París Saint-Germain se vuelve a quedar con la Ligue 1. Gracias al empate ante el Racing de Estrasburgo en el Stade de la Meinau, los de Cristophe Galtier sentenciaron el torneo a falta de una fecha para el cierre del calendario. Además, de esta forma, Lionel Messi se transformó -junto a Dani Alves- en el futbolista con más consagraciones en la historia.

Por cierto, respecto a la Pulga, el duelo de este sábado pudo haber sido el último suyo con la camiseta del PSG. Es que con el objetivo cumplido se plantea como una posibilidad concreta (dadas las circunstancias que conducen a una salida de la capital francesa por la no continuidad del vínculo) que no esté en la celebración del próximo fin de semana en el Parque de los Príncipes, escenario en el que en las últimas semanas no lo trataron para nada bien.

Por otro lado, cabe resaltar que el futuro de Lionel Messi todavía es una incógnita. Por más de que tenga definido cortar con su estadía en el París Saint-Germain, a día de hoy se desconoce cuál será su decisión, pues el FC Barcelona no tiene resuelto -ni mucho menos- su panorama financiero y la propuesta de Arabia Saudita, más allá de la exagerada contraprestación, no termina de convencerlo en el plano deportivo.

Los números de Lionel Messi en el PSG

Lionel Messi, con 15 tantos, quedó como el segundo máximo artillero del París Saint-Germain en la Ligue 1 actual por detrás de Kylian Mbappé que marcó 28. Además, en el balance general convirtió en 31 oportunidades y asistió 35 veces sobre 74 encuentros. Vale remarcar que con el conjunto parisino también se coronó en la Ligue 1 2021/2022 y en la Supercopa de Francia 2022.

El PSG ganó ocho de las últimas 10 Ligue 1

El París Saint-Germain se volvió a quedar con la Ligue 1. Fue la segunda consecutiva y la octava de las últimas 10. Solo no pudo adjudicarse el título en la de la temporada 2016/2017 que el campeón fue el Mónaco y en la de la campaña 2020/2021 que el vencedor fue el Lille Olympique. En ambas ocasiones el PSG fue subcampeón.