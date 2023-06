Brighton tuvo un día activo en cuanto a presentaciones. En primera medida, anunciaron el fichaje de Joao Pedro, proveniente del Watford. Pero, luego, confirmaron que James Milner será refuerzo del primer equipo una vez que termine su compromiso con Liverpool el próximo 30 de junio.

Milner, de 37 años, llega en condición de agente libre, luego de que no renovó su contrato con los Reds. Tras ocho años en el club de Anfield, optó por fichar con los Seagulls, de enorme campaña en la última temporada. Así, jugará la Europa League en la próxima campaña.

Brighton, recientemente, perdió a Alexis Mac Allister y uno de sus posibles reemplazos será Milner, un futbolista con mucha experiencia y ganador por sus títulos con Manchester City y Liverpool. También es recordado por muchos fanáticos del fútbol por un particular cruce que tuvo con Lionel Messi durante un partido de Champions League.

El cruce entre Messi y Milner: “Burro”

No muchos jugadores se le plantaron en la cara a Lionel Messi. Pero, ciertamente, James Milner ha sido uno de ellos. Se dio en las semifinales de la Champions League 2019 cuando Liverpool enfrentó a Barcelona, en una recordada serie en la que los Reds dieron vuelta un 3-0 en contra sufrido en el Camp Nou para ganar por 4-0 en Anfield y clasificar a la final (ganó el título a Tottenham).

Antes de esa final de Champions, Milner reveló detalles del cruce que tuvo con Messi durante el partido de ida. El inglés arrolló a Leo en una jugada y tuvo una reacción furiosa. Y en los vestuarios hubo un cruce frente a frente. Así lo contó el ahora futbolista de Brighton.

“Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando ‘burro’, que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento“, reveló el experimentado mediocampista.

Messi llegó a recordarle a Milner una jugada viral que se dio en un duelo personal en 2015 cuando el inglés jugaba para Manchester City. “Me dijo, ‘esa falta es por la tontería que te hice’“, contó. Y luego, agregó: “Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera“.

Pese a este cruce verbal tan recordado, Milner admira profundamente a Messi, tal como dijo en aquella entrevista al Daily Mail en 2019. “Es extremadamente difícil de defender, es un jugador increíble“, cerró la charla.