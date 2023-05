Champions League: Saldo negativo para Carlo Ancelotti en la previa vs. Manchester City

Si bien todavía no está dicha la última palabra, la Semifinal de la UEFA Champions League 2022/2023 no viene siendo la ideal para Carlo Ancelotti. Por un lado, porque su Real Madrid como local en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida contra el Manchester, no logró sacar la diferencia que le hubiese permitido presentarse en el Etihad Stadium con holgura (empató 1 a 1).

Y por el otro, porque su deseo de encontrarse el sábado 10 de junio (fecha pautada por la organización para que se dispute la Final del certamen) con el AC Milan en el Estadio Olímpico de Ataturk de Estambul, ya no podrá ser, independientemente de lo que suceda con sus dirigidos frente a los de Pep Guardiola este miércoles 17 de mayo desde las 21:00 horas CET.

Es que Carlo Ancelotti, en conferencia de prensa, había manifestado que quería verse con Paolo Maldini en el recinto turco el día descrito, para cambiarle el gusto que les genera este escenario, pues ahí fue en donde ambos, uno como entrenador y el otro como jugador, dejaron escapar la Champions League 2004/2005 a manos del Liverpool luego de ir ganando 3 a 0 en el primer tiempo.

Pero la aspiración del estratega se vio trunca, por lo menos, parcialmente, dado que el Inter de Milán de Simone Inzaghi se quedó con las dos ediciones del Derby della Madonnina (ganó 2 a 0 en la ida y 1 a 0 en la vuelta) disputadas en el Estadio Giuseppe Meazza, por lo que se transformó en el primer finalista de la competencia.

Carlo Ancelotti sabe que al Real Madrid le tocará sufrir vs. Manchester City

Las cámaras del programa El Chiringuito capturaron el momento en el que Carlo Ancelotti daba la charla previa al entrenamiento que se desarrolló el martes en el Etihad Stadium. En ese momento, les advirtió a sus dirigidos en el Real Madrid que, vs. Manchester City, les tocará ”sufrir 20, 25, 30 minutos” y que tendrán que ”aguantar”.