El partido de ida entre Real Madrid y Manchester City por las semifinales de la Champions League sigue abriendo el debate respecto a las posturas de un equipo y el otro. Si bien todo terminó en un empate 1-1, varios analistas aseguran que el conjunto merengue tuvo más ataques, dejando al descubierto una postura más defensiva del lado de los Citizens, algo que no coincide con lo que uno ve en los equipos de Pep Guardiola.

Varios periodistas y expertos creen que la postura del City en el Bernabéu fue simplemente aguantar el resultado con el menor daño posible para, en la vuelta, ser más protagonista. Uno de los que apuntó contra el conjunto inglés y, sobre todo, contra la figura de Pep Guardiola fue Guti, ex futbolista de Real Madrid.

En un análisis en el programa El Chiringuito, quien fue uno de los mediocampistas más destacados de los Galácticos y ganó 15 títulos con el club, arremetió contra el actual entrenador de Manchester City. “Se han cambiado los papeles, ahora el atrevido es Ancelotti y el defensivo es Guardiola“, sentenció.

“Guardiola no se atreve a hacer cambios para mejorar a su equipo. No se atreve. Es así. El Manchester City tiene menos cosas ofensivamente. Antes tenía dos laterales que llegaban como cañones desde atrás y ahora no los tiene. Y mete a Bernardo Silva, que no es extremo, cuando ahí pierde un jugador. Bernardo Silva es más llegador y de asociarse por dentro“, cuestionó.

Guti también criticó a Jack Grealish, una de las figuras de los Skyblues. “El City tiene a Grealish, que no se va de nadie. En la Premier se irá de todo el mundo, pero yo en Champions no lo he visto. Ni con el Real Madrid ni con el Bayern. Esa es la realidad“, opinó.