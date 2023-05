Muchos le habrán perdido el rastro, pero lo cierto es que es Samuel Umtiti ha renacido al sur de la península itálica de la mano de un Lecce donde el francés ha dejado atrás las lesiones, los problemas personales y la falta de continuidad que se había tomado sus últimos tiempos por Barcelona. En medio de lo que suponen los compases finales de una temporada que terminará con su regreso al Camp Nou, el galo realizó duras declaraciones sobre lo vivido desde el 2019 por la ciudad condal.

Barcelona acordaba el pasado verano su préstamo al sur del Calcio, concretamente a un Lecce donde Umtiti tiene contrato hasta el próximo 30 de junio y donde ha podido disputar hasta 23 partidos para ganarse todo el cariño de una afición que pide su continuidad. A falta de dos jornadas para volver a Barcelona, el campeón del mundo en Rusia 2018 no dudó en señalar las comprometidas situaciones que vivió en un FCB donde se le acusaba de cobrar millonarias sumas de dinero al mismo tiempo que las lesiones suponían el pan de cada día.

Su testimonio en Canal+ Francia, la mejor forma de entender la otra cara de la moneda: “Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado, jugué a un gran nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal, me di cuenta de que ya nadie creía en mí. En Salento he vuelto a encontrar mi sonrisa y estoy agradecido con eso. Me encanta el idioma, la comida, la moda…”.

“Cuatro años de prisión”

“Ahora solo pienso en evitar el descenso”, analizaba un Umtiti que solo necesita cuatro puntos más para asegurarse la permanencia en un equipo donde eso sí, saben que será difícil retenerle más allá del 30 de junio del 2023. Hubo palabras para Barcelona y duras declaraciones por una serie de acosos que en su momento fueron virales en redes sociales y telediarios.

Presión de la grada culé, encuentros con aficionados a la salida del entrenamiento y los insultos en redes sociales, algunas de las situaciones que Umtiti no olvida de un paso por el Camp Nou marcado por títulos y lesiones: “Lo único que quería era sentirme apreciado, útil, respetado. Pasé cuatro años en Cataluña en prisión, no solo a nivel deportivo, sino en la vida cotidiana”.