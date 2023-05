Thierry Henry fue compañero de Lionel Messi en el Fútbol Club Barcelona entre las temporadas 2007/2008 y 2009/2010. Juntos durante ese período se consagraron en siete oportunidades: dos títulos de liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Sin embargo, el exdelantero francés parece haberse olvidado de los buenos momentos vividos con Leo en el conjunto blaugrana, pues, en una conversación que se desarrolló mediante la pantalla de Amazon, no dudó en tomar partido por el París Saint-Germain al remarcar que tiene razón en plantear el castigo por la ausencia del argentino a causa de su viaje por cuestiones comerciales a Arabia Saudita.

“Nadie puede faltar a una práctica”, comentó en primera instancia Thierry Henry sobre el caso que engloba la escapada de Lionel Messi a Medio Oriente, durante la transmisión del encuentro que el PSG le ganó 3 a 1 al Troyes en el Stade de l’Aube (goles de Kylian Mbappé, Vitinha y Fabián Ruiz) por la jornada 34 de la Ligue 1.

No obstante, el campeón del mundo con Francia en la Copa Mundial de 1998, reconoció que, durante la campaña que todavía está en curso, en el París Saint-Germain se suscitaron otros contratiempos con futbolistas, los cuales no fueron medidos con el mismo rigor.

”Son siempre los mismos problemas en el PSG. Ahí está Lionel Messi, quizás no se llevan bien. Quizás porque no se va a quedar, ¿les afectó un poco en su orgullo? En el PSG pasaron cosas mucho más graves y Messi, en cambio, lo pagó caro. ¿Tenía razón? No, no porque no te puedes perder un entrenamiento…”, cerró Henry.