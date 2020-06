Dalma Maradona estalló en Twitter porque no le pasan el número de su papá

A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor

Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! Diego tus hijas no te llaman más ... Se olvidaron de vos ... SOLO QUE AHORA NO ME FUMO MÁS! Voy a probar con la oficina (?) �� CHORROS!