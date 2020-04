Los Dallas Cowboys cortaron a Lance Lenoir y Tristan Vizcaino en la víspera del Draft de la NFL 2020

Los Dallas Cowboys hicieron que algunas personas quizás dudaran durante la agencia libre cuando volvieron a firmar al pateador Kai Forbath y luego también contratar al pateador Greg Zuerlein. Aunque Si bien no recibe mucho respeto de algunas personas, la posición de pateador es determinante para el éxito de un equipo de fútbol americano y sus aspiraciones de trascender en el campeonato.

No busque más allá de los Dallas Cowboys 2019 para ver un ejemplo de esto, ya que intentaron semana tras semana hacer de Brett Maher algo, para su propia desaparición. No fue hasta que el mencionado Forbath llegó al final de la temporada que las cosas se estabilizaron, pero eso no quiere decir que Dallas no tuviera al menos otra opción.

Para ello los Cowboys tenían a Tristan Vizcaino y a Lance Lenoir en su lista, pero finalmente decidieron renunciar a ambos en la víspera del Draft virtual de la NFL 2020.

Lamentablemente para Vizcano y Lenoir, las cosas en kicker siempre se reducirían a Kai Forbath y Greg Zuerlein. El nuevo coordinador de equipos especiales John Fassel tendrá que liderar el grupo que descubra quién es el mejor, con la esperanza de que todos tomen la decisión correcta en beneficio del equipo de cara a la nueva temporada.

Aunque la situación todavía es incierta debido al presente que se está viviendo por la pandemia, los equipos deberán reforzarse y posteriormente esperar que los organismo junto con el gobierno lleguen a un acuerdo para conocer un estimado para comenzar la temporada 2020.

