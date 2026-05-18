Aunque hay una prelista de 55 jugadores: Néstor Lorenzo ya habría descartado a varios para el Mundial 2026

El DT de la Selección Colombia ya habría descartado a varios jugadores, antes de que se unan a los entrenamientos para el Mundial 2026.

Hace pocos días se dio la gran noticia en la Selección Colombia de una gigante prelista de 55 jugadores. Néstor Lorenzo reveló un gran listado de jugadores para el Mundial 2026, aunque ahora se especula que el DT ya dejó fuera a varios jugadores.

Los descartes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Hay una prelista de 55 jugadores en la Selección Colombia, sin embargo, al país no llegarían los 55 nombres para entrenar y buscar un lugar en el Mundial. Más bien, sería una cantidad menor, incluso hasta por el tiempo para revelar la lista final, que sale la siguiente semana. Además, de acuerdo al análisis de Carlos Valdés en ESPN, lo más probable es que lleguen al país alrededor de 30 jugadores de esa nómina.

Esa cantidad de jugadores sería la que estaría buscando un lugar en el Mundial 2026 y también es un número óptimo con la que el cuerpo técnico puede trabajar para los entrenamientos en la Copa del Mundo, no así 55. Varios jugadores no han llegado al país porque aún están compitiendo en Europa.

La prelista de Colombia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Por lo cual, algunos futbolistas ya saben que aunque estén en la prelista de Lorenzo, la realidad es que no llegarían al Mundial 2026 y por eso no se unirían a los entrenamientos. En las siguientes horas se irían dando más detalles sobres quiénes se quedan y quiénes se van.

¿Cuándo da la lista Néstor Lorenzo?

Se espera que la lista definitiva de los convocados de Colombia al Mundial 2026 se conozca la próxima semana. Puesto que, la fecha tope para confirmar esta lista es el 30 de mayo. Para ese momento ya hay que tener a los 26 definitivos, además Colombia juega un amistoso el próximo 1 de mayo.

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