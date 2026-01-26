Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, el salario de Christian González en los Patriots

La bandera de Colombia estará en uno de los eventos deportivos más vistos en el Mundo. Christian González, de ascendencia colombiana, disputara el Super Bowl 2026 con New England Patriots, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana Luis Díaz en Bayern Múnich.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Con una intercepción al mariscal de campo Jarrett Stidham, González volvió a ser uno de los jugadores más importantes de los Patriots para vencer 10 a 7 a Denver Broncos y clasificar a la gran final del fútbol americano de la NFL. El jugador de padre colombiano estará en el Super Bowl LX ante Seattle Seahawks.

A Luis Díaz no le fue tan bien como Christian González en el fin de semana deportivo. El extremo colombiano recibió una calificación de 5 puntos según la aplicación ‘BeSoccer’ por su nivel en la derrota de Bayern Múnich 1-2 ante FC Augsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga. Sin embargo, esto no quita lo bien ganado que tiene ‘Lucho’ su salario millonario.

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Christian González

Luis Díaz y Christian González tienen raíces colombianas. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz tiene un salario anual bruto de €14 millones de euros en Bayern Múnich, según el portal experto ‘Capology’. Esto quiere decir que ‘Lucho’ gana €11.7 millones de lo que cobra Christian González en la NFL, ya que el esquinero de ascendencia colombiana tiene un salario de €2.3 millones de euros al año en New England Patriots.

Publicidad

Publicidad

ver también Con una sola palabra, Luis Díaz le pone presión a Falcao por querer volver a la Selección Colombia

¿Cuándo es el Super Bowl 2026 New England Patriots vs. Seattle Seahawks con Christian González?

Cuando el calendario marque que son las 6:30 P.M. del domingo 8 de febrero empezará el Super Bowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks y en uno de los cascos de los jugadores estará la bandera de Colombia. ¿El responsable? El esquinero sensación de los Patriotas Christian González, quien ya acumula 69 tacleos y 10 pases defendidos en 14 partidos. ¡Llega encendido!

Encuesta¿Qué deporte juega Christian González? ¿Qué deporte juega Christian González? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Luis Díaz gana €11.7 millones más al año que el esquinero Christian González .

gana más al año que el esquinero . El salario de Luis Díaz en Bayern Múnich es de €14 millones de euros anuales.

en Bayern Múnich es de de euros anuales. Christian González percibe un sueldo de €2.3 millones de euros en los Patriots.

Publicidad