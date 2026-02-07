Este domingo 8 de febrero de 2026 se dará una nueva edición del Super Bowl. Los candidatos a llevarse el trofeo son los Patriots y Seahawks. Para Colombia este partido ha tomado una importante relevancia por lo que pueda hacer Christian González, jugador de raíces colombianas.

Christian González nació en Texas en el 2002, pero lleva con orgullo la herencia de sus padres colombianos y ahora podría ganar uno de los trofeos más importantes de la historia. El cornerback es una grata revelación de la temporada y en caso de alcanzar la gloria se llevaría esta fortuna.

La NFL entrega un reconocimiento económico de 178.000 dólares a cada campeón del equipo que gane el Super Bowl. Además, a este dinero se le debe sumar otros 198.000 dólares, que es lo que cada jugador se ha llevado por el camino a la final.

En caso de no ganar el Super Bowl, Christian González aún podría llevarse una importante cifra a casa. La NFL también paga un premio cercano a los 103.000 dólares a cada futbolista. Por lo cual, cada jugador se llevará más de 300 mil dólares solo por lo que paga la Liga.

Christian González puede ganar su primer Super Bowl. (Foto: GettyImages)

Para los Patriots es la gran oportunidad de ganar el Super Bowl número 7 y convertirse en la franquicia con más campeonatos de la historia, actualmente están empatados con los Steelers en 6. Para los Seahawks es la gran chance de llegar a su segundo trofeo.

¿A qué hora y qué canal pasa el Super Bowl en Colombia?

El Super Bowl LX comenzará desde las 18H30 de Colombia. Los aficionados que quieran ver este encuentro podrán hacerlo a través de ESPN y también Disney+. El show del medio tiempo también tendrá al artista del momento y reciente ganador del Grammy, Bad Bunny.

