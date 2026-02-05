El regalo de 518.900 pesos que Luis Díaz le dio a Christian González de los Patriotas

Una bandera, tres colores y todo un país unió a dos pasiones. La bandera de Colombia estará representada en el Super Bowl 2026 con Christian González, así que Luis Díaz decidió motivarlo dándole un regalo de más de 518.000 pesos colombianos.

Con ascendencia colombiana porque su padre, Héctor González, nació en Cali, González lleva en su casco la bandera de Colombia y ha sido una pieza clave en la defensiva de los New England Patriots para llegar al Super Bowl LX. El esquinero registró once tacleadas y una intercepción en los Playoffs que los llevaron a la gran final de la NFL.

El impacto de Luis Díaz en tan solo 29 partidos no solo se ve en los 15 goles y 12 asistencias que registra; también se ha vuelto una imagen frecuente en las redes sociales de la Bundesliga. ‘Lucho’ vende y en esta ocasión fue el protagonista de un gran regalo a Christian González de los Patriotas.

El gran regalo que Luis Díaz le dio a Christian González antes del Super Bowl

Christian González y Luis Díaz tienen raíces colombianas. (Foto: Getty Images)

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en este Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto”, dijo Luis Díaz en un video en el que se conoció que le regaló la camiseta número 14 del Bayern Múnich. Esta prenda con el número de ‘Lucho’ tiene un valor de 518.900 pesos colombianos en la página oficial del equipo alemán.

Día y hora del Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Cuando los calendarios y relojes marquen que son las 6:30 P.M. del domingo 8 de febrero, Christian González y New England Patriots van a jugar ante Seattle Seahawks el Super Bowl 2026 en el estadio Levi’s, de Santa Clara. ¡Ya sabemos por quién va Luis Díaz!

Datos clave

