LeBron James habló sobre cuánto tiempo más jugará en la NBA

La temporada 2020-21 de la NBA tiene a LeBron James en modo MVP y, a pesar que tiene 36 años y 18 campañas encima, se le ve a plenitud de condiciones en cada juego de Los Angeles Lakers salvó cuando tiene que disputar dos tiempos extras como le sucedió contra Detroit Pistons.

En tono de broma, quizás algo de verdad hubo, LeBron dijo que su corazón no aguantaba dos tiempos extras y como si invocará a los dioses de la NBA en la victoria de los Lakers sobre Oklahoma City Thunder solo le tocó jugar un tiempo extra en el triunfo por 114 a 93.

La victoria de los Lakers estuvo adornado del tercer triple-doble que LeBron consigue en la temporada: 28 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias en 42 minutos de juego. La conferencia de prensa posterior al juego continuó la tendencia y James volvió a darle mil y un titular a los medios de comunicación.

“No sé cuánto tiempo voy a jugar. No sé cuánto más podré dar al juego, pero como me siento ahora, veremos qué sucede. No tengo un cronograma. ... El juego me avisará cuando sea el momento”, respondió LeBron James sobre el tiempo que seguirá en la NBA.