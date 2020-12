Curry lo sacó a pasear: la majestuosa jugada de la estrella de los Warriors

La temporada 2020-21 de la NBA no empezó como deseaban los Golden State Warriors tras dos derrotas contundentes frente a Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks. Con la ausencia de Klay Thompson, se pierde toda la temporada, y Draymond Green, el desequilibrio recae en un solo jugador: Stephen Curry.



Pero solo no se puede… Curry continúo con la maldición de no anotar más de 19 puntos siempre que juega en el día de Navidad y en el juego contra los Bucks se despachó con 19 unidades, cuatro rebotes y seis asistencias, que estuvieron adornadas por una majestuosa jugada.

Transcurría el tercer cuarto del juego entre Warriors y Bucks cuando Curry tomó el balón para encarar a Jrue Holiday: fue para la izquierda, puso los frenos, un pequeño drible y le dijo adiós al base de Milwaukee. El resto de la jugada sería poesía pura.

Curry llegó al intercambio de marcas y con una flotardora dejó el intento de tapa como un adorno perfecto para la gran jugada de la estrella de los Warriors. Lastimosamente, ni Kelly Oubre Jr., ni Andrew Wiggins ayudaron para evitar la segunda derrota de Golden State en el mismo número de juegos.

Golden State Warriors pierden con Milwaukee Bucks en la NBA 2020

Con un marcador final de 138 puntos a 99, Milwaukee Bucks le dio una paliza a Golden State Warriors, quienes empiezan a demostrar que necesitan con suma urgencia el regreso de Green y el alza de Oubre Jr. y Wiggins en términos de empezar anotar de tres puntos.

