Patriots y Buccaneers pican en punta: la agencia libre de la NFL 2021

En la NFL no hay tiempo que perder y luego de la consagración de los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV, la agencia libre de la temporada 2021 inicia con las firmas oficiales a partir de este 17 de marzo a las 16:00 ET. New England Patriots, los primeros en moverse.

En la agencia libre NFL 2021 existen dos categorías: agentes libres restringidos y los no restringidos. ¿Cuál es la diferencia? Los agentes libres restringidos pueden estar sujetos a una oferta calificada de su anterior equipo, mientras que los no restringidos están en libertad de negociar con otras organizaciones.

Los New England Patriots y Tampa Bay Buccaners se destacan como las organizaciones con las firmas más importantes. Unos quieren ganar el Super Bowl sin Tom Brady y los otros van por una dinastía de la mano del QB más ganador de la historia. Aquí, todos los movimientos, firmas y etiquetas de jugador franquicia de la agencia libre NFL 2021.

La agencia libre NFL 2021: firmas y refuerzos más importantes

Conferencia AFC Este

- Daryl Williams (OT): tres años y $28.2 millones de dólares.

- Jon Feliciano (OG): tres años.

- Matt Milano (LB): cuatro años y $41.5 millones de dólares.

- Matt Haack (P): tres años.

- Jacoby Brissett (QB): un año y $5 millones de dólares.

- Malcolm Brown (RB): agente libre.

- Isaiah Wilson (OT): intercambio con Tennessee Titans.

- Benardrick McKinney (LB): intercambio con Houston Texans.

- Michael Palardy (P): un año.

- Cam Newton (QB): un año y $13.6 millones de dólares.

- Nelson Agholor (WR): dos años y $26 millones de dólares.

- Kendrick Bourne (WR): tres años y $22.5 millones de dólares.

- Hunter Henry (TE): tres años y $37.5 millones de dólares.

- Jonnu Smith (TE): cuatro años y $50 millones de dólares.

- Trent Brown (OT): intercambio con Las Vegas Raiders.

- Deatrich Wise Jr. (DE): cuatro años y $30 millones de dólares.

- Davon Godchaux (DT): dos años y $16 millones de dólares.

- Henry Anderson (DL): dos años y $11 millones de dólares.

- Matt Judon (LB): cuatro años y $56 millones de dólares.

- Justin Bethel (CB): tres años y $6 millones de dólares.

- Jalen Mills (S): cuatro años y $24 millones de dólares.

- Corey Davis (WR): tres años y $37.5 millones de dólares.

- Carl Lawson (DE): tres años y $45 millones de dólares.

- Jarrad Davis (LB): un año y $7 millones de dólares.

- Marcus Maye (S): etiqueta Jugador Franquicia.

Conferencia AFC Norte

- Kevin Zeitler (OG): tres años y $22 millones de dólares.

- Tyus Bowser (DE): cuatro años y $22 millones de dólares.

- Pernell McPhee (DE): un año.

- Justin Ellis (DT): un año.

- Derek Wolfe (DL): tres años y $12 millones de dólares.

- Brandon Allen (QB): un año.

- Trey Hendrickson (DE): cuatro años y $60 millones de dólares.

- Chidobe Awuzie (CB): tres años y $21.75 millones de dólares.

- Mike Hilton (CB): cuatro años y $24 millones de dólares.

- Clark Harris (LS): un año.

- Takkarist McKinley (DE): un año y $4 millones de dólares.

- John Johnson (S): tres años y $33.75 millones de dólares.

- Ray-Ray McCloud (WR): un año.

- Zach Banner (OT): dos años y $9.5 millones de dólares.

- B.J. Finney (OL): un año.

- Cameron Sutton (CB): dos años y $9 millones de dólares.

Cameron Sutton continúa en los Steelers (Foto: Getty Images)

Conferencia AFC Sur

- Tyrod Taylor (QB): un año y $12.5 millones de dólares.

- Mark Ingram (RB): dos años y $3 millones de dólares.

- Andre Roberts (WR): dos años y $5.95 millones de dólares.

- Marcus Cannon (OT): intercambio con New England Patriots.

- Justin McCray (OG): dos años y $4 millones de dólares.

- Justin Britt (OL): un año y $3.2 millones de dólares.

- Shaq Lawson (DE): intercambio con Miami Dolphins.

- Derek Rivers (DE): un año y $1.3 millones de dólares.

- Maliek Collins (DT): un año y $6 millones de dólares.

- Kamu Grugier-Hill (LB): un año y $3.25 millones de dólares.

- Christian Kirksey (LB): un año y $4.5 millones de dólares.

- Vernon Hargreaves III (CB): un año.

- Terrance Brooks (S): un año y $2 millones de dólares.

Indianapolis Colts

- Carson Wentz (QB): intercambio con Philadelphia Eagles.

- Carlos Hyde (RB): dos años y $6 millones de dólares.

- Jamal Agnew (WR): tres años y $21 millones de dólares.

- Phillip Dorsett (WR): sin detalles del acuerdo.

- Marvin Jones (WR): un acuerdo corto por $7 millones de dólares.

- Cam Robinson (OT): etiqueta de Jugador Franquicia.

- Tyler Shatley (OG): no hay detalles del contrato.

- Dawuane Smoot (DE): dos años y $14 millones de dólares.

- Tyson Alualu (DE): dos años y $6 millones de dólares.

- Jihad Ward (DE): un año y $2.5 millones de dólares.

- Malcom Brown (DT): intercambio con New Orleans Saints.

- Roy Robertson-Harris (DT): tres años y $24.4 millones de dólares.

- Sidney Jones (CB): sin detalles del nuevo contrato.

- Shaquill Griffin (CB): tres años y $44.5 millones de dólares.

- Rudy Ford (S): dos años y $4.2 millones de dólares.

- Rayshawn Jenkins (S): cuatro años y $35 millones de dólares.

- Geoff Swaim (TE): un años y $2.5 millones de dólares.

- Kendall Lamm (OT): dos años y $8.5 millones de dólares.

- Denico Autry (DE): tres años y $21.5 millones de dólares.

- Bud Dupree (LB): cinco años y $85 millones de dólares.

- Janoris Jenkins (CB): agente libre.

Conferencia AFC Oeste

- Shelby Harris (DT): tres años y $27 millones de dólares.

- Ronald Darby (CB): tres años y $30 millones de dólares.

- Justin Simmons: recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Joe Thuney (OG): cinco años y $80 millones de dólares.

- Taco Charlton (DE): un año.

- Yannick Ngakoue (DE): dos años y $26 millones de dólares.

- Corey Linsley (C): cinco años y $62.5 millones de dólares.

- Michael Davis (CB): tres años y $15 millones de dólares.

- Michael Badgley (K): un año.

Corey Linsley es nuevo jugador de los Chargers

Conferencia NFC Este

- Dak Prescott (QB): cuatro años y $160 millones de dólares.

- Ty Nsekhe (OT): un año.

- C.J. Goodwin (CB): dos años y $3.5 millones de dólares.

- Devontae Booker (RB): dos años y $6 millones de dólares.

- John Ross (WR): un año y $2.5 millones de dólares.

- Leonard Williams (DE): tres años y $63 millones de dólares.

Sin novedades.

- Ryan Fitzpatrick (QB): un año y $10 millones de dólares.

- Brandon Scherff (OG): recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Dustin Hopkins (K): un año y $2.462.500 millones de dólares.

Conferencia NFC Norte

- Andy Dalton (QB): un año y $10 millones de dólares.

- Allen Robinson (WR): recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Mario Edwards Jr. (DE): tres años y $11.55 millones de dólares.

- Cario Santos (K): tres años y $9 millones de dólares.

- Pat O’Donnell (P): un año.

- Germain Ifedi (G): un año y $5 millones de dólares.

- Jared Goff (QB): intercambio con Los Angeles Rams.

- Tyrell Williams (WR): un año y $4.7 millones de dólares.

-Josh Hill (TE): sin detalles del contrato.

- Romeo Okwara (DE): tres años y $39 millones de dólares.

- Aaron Jones (RB): cuatro años y $48 millones de dólares.

- Rashod Hill (OL): un año y $2.377.500 millones de dólares.

- Stephen Weatherly (DE): un año y $2.5 millones de dólares.

- Dalvin Tomlinson (DT): dos años y $22 millones de dólares.

- Nick Vigil (LB): un año y $1 millón de dólares.

Conferencia NFC Sur

Sin novedades.

- Taylor Moton (OT): recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Pat Elflein (OG): tres años y $11.5 millones de dólares.

- Jameis Winston (QB): un año y $12.5 millones de dólares.

- Ty Montgomery (RB): un año con bono de firma de a $137.500 dólares.

- James Hurst (OL): tres años.

- Marcus Williams (S): recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Chris Godwin(WR): recibió la Etiqueta de Jugador Franquicia.

- Rob Gronkowski (TE): un año y $10 millones de dólares.

- Shaquil Barrett (DE): cuatro años y $68 millones de dólares.

- Lavonte David (LB): dos años y $25 millones de dólares.

- Kevin Minter (LB): un año.

Rob Gronkowski jugará un años más con los Buccaneers (Foto: Getty Images)

Conferencia NFC Oeste

- Kelvin Beachum (OT): dos años.

- Markus Golden (DE): dos años y $9 millones de dólares.

- J.J. Watt (DE): dos años y $31 millones de dólares.

- Tanner Vallejo (LB): dos años y $4.1 millones de dólares.

- Robert Alford (CB): un año.

- Andy Lee (P): un año.

- Matthew Stafford (QB): intercambio con Detroit Lions.

- Leonard Floyd (LB): cuatro años y $64 millones de dólares.

- Kyle Juszczyk (FB): cinco años y $27 millones de dólares.

- Samson Ebukam (LB): dos años y $13.5 millones de dólares.

- Emmanuel Moseley (CB): dos años y $10.1 millones de dólares.

- Jason Verrett (CB): un añoo y $6.5 millones de dólares.

- Poona Ford (DT): dos años $14 millones de dólares.

*Contratos con bonos e incentivos incluidos.

Lee También