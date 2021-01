¿Otra vez nos engañó? El verdadero nombre de Tom Brady

En Bolavip estamos en modo Super Bowl y ante cualquier curiosidad llamativa sobre uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo no dudaremos en contártela. Por ese motivo, decidimos investigar un poco más sobre Tom Brady y no llevamos una particular sorpresa.

La historia de Brady en la NFL tuvo un inicio inesperado ya que fue elegido en el pick número 199 y no era los prospectos mejor calificados de la clase 2000 del Draft, pero los New England Patriots se arriesgaron y tomaron la mejor decisión de su historia.

Como si fuera una casualidad de los dioses de los emparrillados, el día del cumpleaños de Bill Belichick (16 de abril), el head coach con el que ganó seis anillos de Super Bowl, fue la misma fecha en la que los Patriots eligieron a Thomas Edward Patrick Brady: ¿A quién?



Resulta y acontece que el verdadero nombre de Tom Brady es Thomas Edward Patrick Brady y todas estas 21 temporadas nos estuvo engañando (en tono de broma) porque en Estados Unidos como en otras partes del mundo se utilizan abreviaciones para los nombres.

Patrick Mahomes habló de Tom Brady antes del Super Bowl LV

“Poder jugar contra uno de los más grandes o el más grande quarterback de la historia en su Super Bowl 150, será una gran experiencia para mí. Tener la oportunidad de repetir y hacerlo frente al mejor es especial y estoy emocionado por la oportunidad”, afirmó Patrick Mahomes sobre enfrentar a Tom Brady.

Lee También