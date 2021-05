Con 2 quarterbacks incluidos: la oferta que los Patriots harían por Aaron Rodgers

La normalidad de la NFL volvió a tener un pico de emoción frente a la información que Aaron Rodgers no quiere volver a jugar en Green Bay Packers y como no, si es el actual MVP de la liga tras una temporada de ensueño. New England Patriots, candidato de las redes sociales para ir por el QB.

Uno minutos después que se filtrara la información del descontento de Rodgers con Green Bay, los Patriots se hicieron tendencia en Twitter, pero la elección de Mac Jones, quarterback de la Universidad de Alabama, en el Draft indicaría que Aaron no está en los planes de New England.

En el mundo de la NFL nada está escrito y la ambición de Bill Belichick por demostrar que puede ganar sin Tom Brady haría que leyera esta oferta y se animara a ofrecerla a los Packers para contratar a Aaron Rodgers. Dos quarterbacks, el principal componente del ofrecimiento.

El roster de los Patriots cuenta con tres nombres importantes en la posición de quarterback: Cam Newton, Jarrett Stidham y el mencionado Jones. La oferta por Rodgers incluirían dos de estos mariscales de campo y frente a la posibilidad de trabajar a futuro con Mac, SuperCamp y Stidham serían los elegidos.

La oferta que haría New England Patriots por Aaron Rodgers

Con Newton y Stidham, la propuesta de New England Patritos para que Green Bay Packers acepte intercambiar a Aaron Rodgers también incluiría a Stephon Gilmore y cuatro picks del Draft, dos de primera ronda y el mismo número de segunda. Entonces…

