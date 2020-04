No es el que piensan: Charles Barkley tiene al culpable de la ruptura de Chicago Bulls

Toda la eternidad nos preguntaremos qué hubiese sucedido si Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y Phil Jackson, hubieran renovado con Chicago Bulls para la temporada 1998-99, lo que seguramente los hubiese puesto nuevamente con grandes posibilidades de conseguir un nuevo anillo.

La realidad marcó que los Bulls se inmergieron en una reestructuración eterna que, hasta el día de hoy en el 2020 y a 22 años de aquella decisión puntualmente económica, continua, ya que nunca más han podido volver a unas finales de la NBA.

En el documental de The Last Dance, el principal apuntado es Jerry Krause, el general manager, por su ultimátum a Jackson de que la temporada de 1997-98 sería la última. Ni la presión de Jordan de que no jugaría para otro entrenador cambió lo que vendría después.

A pesar de que Krause es el responsable número uno para la mayoría, Charles Barkley dirigió los dardos a otro sitio: "Krause no desarmó eso, cualquiera que lo piense es un tonto. Todo eso fue orquestado por Jerry Reinsdorf, él rompió a los Bulls porque no quería pagarle a nadie”, opinó.

“Piensa en esto: dejó ir a Horace Grant porque se convirtió en agente libre y no quería pagarle y por eso fue a Orlando. Solo le pagó a Michael los últimos dos años. Cuando tuvo a Michael en una ganga, fue feliz”, sentenció el jugador salón de la fama.

Lee También