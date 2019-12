Pillaron al ex de Lina Tejeiro en Cartagena y estaba "bien acompañado"

Mucho se ha especulado sobre la posible causa que hizo que Lina Tejeiro y Norman Capuozzo terminaran su relación.

Aunque no se han conocido detalles de la ruptura, lo cierto es que ya no están juntos y fue la misma actriz quien confirmó que esta sola, otra vez. Ella y el agente de futbolistas decidieron alejarse y no se sabe si es por un tiempo o es definitivo.

De hecho, muchos creen que puede haber un "fantasma del pasado" que pudo haber intervenido en la relación. En los últimos días, van y vienen indirectas entre Lina y Andy Rivera, su expareja.

Pero ahora las indirectas y los mensajes vienen del otro lado o al menos asó lo quiso hacer ver Norman luego de que se le viera con otra mujer en un concierto en Cartagena.

El ex de Lina Tejeiro con una mujer pic.twitter.com/Ai5dfZMO4r — Pille pues (@PuesPille) December 29, 2019

En redes sociales difundieron un video que muestra a su exnovio, el empresario venezolano Norman Capuozzo, disfrutando su soltería junto a una voluptuosa mujer, lo que no se sabe es si ya es su nueva novia o no.

Lee También