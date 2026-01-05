El próximo miércoles 14 de enero de 2026 Liga de Quito anunció que presentará a nuevos refuerzos para la plantilla de este curso. El ‘Rey de Copas’ ya tendría negociados a 4 nuevos jugadores que supondrían “grandes bombazos” en el mercado de fichajes de la LigaPro.

Desde El Futbolero confirman que Liga de Quito estaría muy cerca de presentar como refuerzos a Luis Fernando León, que viene sonando desde antes de terminar la temporada 2025. Y también se podría presentar a 3 ex jugadores de Barcelona SC.

Los jugadores de Barcelona SC que suenan para reforzar a la plantilla blanca, de acuerdo a El Futbolero, son Leonai Souza, Janner Corozo y Octavio Rivero (que es el más difícil de llegar por temas económicos). Los 3 futbolistas aún con contrato con los amarillos, pero que se quieren marchar para este nuevo curso.

Janner Corozo sería uno de los más opcionados a concretar este “camisetazo”, de acuerdo a varios medios de Guayaquil. El delantero ecuatoriano no quiere seguir en Barcelona SC, pese a que tuvo una gran temporada goleadora, ya que las críticas de la hinchada lo llevaron a esta decisión.

Estos jugadores titulares de Barcelona SC también quieren salir porque hay un “gran problema” con la directiva. Porque un comunicado del presidente Antonio Álvarez hizo enojar a toda la plantilla. El presidente les recriminó varias actitudes en medio de los reclamos por sueldos atrasados.

Los torneos que jugará Liga de Quito en el 2026

En esta nueva temporada, Liga de Quito jugará 3 torneos, la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Tras un 2025, en el que se terminó quedando sin ningún campeonato. El ‘Rey de Copas’ se ve obligado a competir de nuevo y por eso se estarían moviendo en el mercado de fichajes.

