Chelsea le da este premio a Moisés Caicedo para comenzar el 2026

El 2026 ha comenzado muy bien para Moisés Caicedo, ya que Chelsea confirmó que el ecuatoriano se terminó llevando un importante premio. El volante ecuatoriano tuvo un 2025 espectacular ganando dos títulos y ahora desde los ‘Blues’ le confirmaron este premio.

En sus redes sociales, Chelsea confirmó que el golazo de Moisés Caicedo ante Liverpool sirvió para que el ecuatoriano finalmente logre llevarse el premio al gol del año en su equipo. Moi superó a Palmer, Joao Pedro, y otros que buscaban este galardón.

Nuevamente, Moisés Caicedo se gana un premio importante en Chelsea, pese a que no es de marcar muchos goles. Ya en 2024 se llevó el gol de la temporada, por aquel tanto desde la mitad de la cancha ante Bournemouth. El ecuatoriano destaca más defendiendo que marcando, pero cuando lo hace, sus goles hacen ruido.

Moisés Caicedo recibe este premio en medio de todos los rumores que atraviesan su carrera con Chelsea. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2031, con opción a uno más, pero hay preocupación a la interna porque con la salida de Enzo Maresca podrían llegar ofertas.

Aunque Chelsea ganó en la temporada anterior dos campeonatos, uno la Conference League, y otro el Mundial de Clubes, el equipo del centro de Londres prefirió este gol ante el vigente campeón de la Premier League. Ese encuentro fue ganado por Chelsea 2 a 1.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha marcado 4 goles, todos golazos, y dado 1 asistencia. El ecuatoriano también lleva en cancha 1.659 minutos, en 21 partidos entre toda la temporada. Es el año más goleador del ‘Niño’ Moi.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo alcanzó un valor histórico en toda su carrera, ya que el ecuatoriano tiene un precio de 110 millones, de acuerdo al análisis de Transfermark. Ahora mismo es el jugador de la Selección de Ecuador más caro de todo el once titular.

