José Enamorado tiene nuevo club en Brasil y Junior le encontró su reemplazo

José Enamorado está por cerrar la novela de su futuro en estos días, al principio parecía que se quedaba en Junior de Barranquilla sin embargo el Tiburón ya hasta tiene su reemplazo definido. A día de hoy, solo quedan dos clubes dispuestos a pagar su traspaso.

Gremio y Santos de Brasil son los más opcionados para fichar a Enamorado, los de Porto Alegre ofrecieron 2,5 millones de dólares pero la oferta fue rechazada, ambos clubes están dispuestos a pagar los 4 millones de dólares que pide Junior.

El club colombiano confía en el nivel que tendrá Enamorado en Brasil y la negociación se dará por el 60% de los derechos deportivos. Junnior mantendrá un 10% de una futura venta.

La operación está tan cerca de cerrarse que Junior ya tiene negociado a Cristian Barrios, del América de Cali, por 1 millón de dólares. Barrios será el nuevo extremo de Junior.

José Enamoado cerró el año siendo campeón de la Liga BetPlay de Colombia y una de las figuras. El global terminó 4-0 a favor del club de Barranquilla y tres goles los anotó él.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia.

Publicidad

Publicidad

ver también Radamel Falcao ya eligió su nuevo equipo para el 2026

José Enamorado – Junior

En resumen