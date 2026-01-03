Junior de Barranquilla se interesó en Octavio Rivero para ficharlo como uno de sus nuevos jugadores para 2026. El goleador de Barcelona SC suena para varios equipos, pero está trabajando en su salida, donde ya son varios los equipos que se interesaron en él.

Ahora Junior aparece como un rival fuerte en el mercado para quedarse con el goleador uruguayo de gran temporada en Ecuador. Rivero también está analizando seriamente en salir en la siguiente temporada, porque el goleador no está a gusto con la administración.

Si Junior lo termina fichando al goleador uruguayo le pagaría un salario superior a los 50 mil dólares al mes, que es lo que estaría ganando en Barcelona SC. Lo cual podría convertir al delantero en uno de los mejores pagados de la plantilla con un sueldo cercano a los 200 millones de pesos.

Rivero también suena para grandes equipos como Atlético Nacional, Universitario Deportes de Perú, Alianza Lima, entre otros. Asimismo, desde Barcelona SC han revelado que se espera que el delantero cumpla su contrato y pronto se reporte a entrenar.

Barcelona SC no quiere vender a Octavio Rivero. (Foto: Imago)

Por otro lado, una venta de Octavio Rivero tampoco se ve como fácil, ya que Barcelona SC pediría una cifra importante para que vender al jugador. Cuando se habló de su salida a comienzos de 2025, el ‘Ídolo’ estaba pidiendo más de 2 millones por su pase.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Octavio Rivero en esta temporada

ver también La fortuna que ganará Octavio Rivero en su ¿nuevo? equipo en el 2026

En la última temporada con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero estuvo en cancha 2.842 minutos, repartidos entre 38 partidos de todas las competencias. El goleador marcó 14 goles y fue el gran responsable de que su equipo compita hasta último momento por entrar a Copa Libertadores.

El valor de mercado de Octavio Rivero

Actualmente, Octavio Rivero tiene un valor de mercado de 700 mil dólares. El delantero 33 años, cumplirá 34 en enero, tiene un año más de contrato. El ‘Ídolo’ solo lo dejaría salir por más de 1.5 millones de dólares. Dinero que Junior podría cubrir para ficharlo.

Encuesta¿Debe Octavio Rivero irse a Junior? ¿Debe Octavio Rivero irse a Junior? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: