Mientras Messi gana 20 millones en el Inter Miami, esto cobraría James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez empieza el 2026 sin equipo, ya que oficialmente terminó su contrato con León. El jugador colombiano suena muy fuerte para llegar a la MLS, siendo el Columbus Crew el equipo más opcionado a quedarse con su fichaje, donde cobraría este sueldo.

El jugador mejor pagado de la MLS es Lionel Messi, que en Inter Miami gana un salario de 20 millones por temporada. Aunque James llegó a ser una superestrella de la altura del 10 argentino en su mejor momento, ahora ganaría un salario mucho menor en Estados Unidos.

En León en México, en su último equipo, James Rodríguez estaba ganando un salario de 5 millones por temporada. Ahora en la MLS, el colombiano llegaría a tener el mismo salario o una cifra cercana a lo que estuvo ganando en su última temporada.

Con un salario cercano a los 5 millones por temporada, James Rodríguez llegaría a ser el jugador mejor pagado del Columbus Crew. En este equipo, actualmente el futbolista que más cobra es el uruguayo Diego Rossi, que gana más de 3 millones de dólares por temporada.

James Rodríguez es un figura de Colombia para llegar al Mundial de 2026. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez también está buscando un equipo en el que pueda competir y tener minutos para llegar en el mejor tono al Mundial de 2026, el que sería posiblemente su último Mundial. De ahí que, la MLS aparezca como un lugar donde pueda desarrollar su mejor nivel.

Los números de James Rodríguez en su última temporada

James Rodríguez en toda la temporada con León jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. El 10 pudo marcar 5 goles y dio 9 asistencias. Era el jugador mejor pagado de León. Sin embargo, el futbolista no pudo rendir como se esperaba.

Los otros equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez no ha dejado de sonar para equipos de la MLS, pero también para clubes de México como Pumas de la UNAM, y también para un eventual regreso a Brasil a defender los colores de Sao Paulo. Sin embargo, aún no hay nada seguro para el capitán.

