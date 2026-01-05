Kevin Rodríguez empieza a sonar con mucha fuerza para varios equipos de Europa y también de Sudamérica. El goleador estuvo en planes de clubes como Napoli, Boca Juniors, River Plate, y otros. Sin embargo, ahora hay un nuevo equipo de la Serie A que se fija en él.

De acuerdo, a la información de Nicoló Schira, el Como tiene los ojos puestos en Kevin Rodríguez. El goleador ecuatoriano tiene como prioridad seguir jugando en Europa, y si llega una propuesta formal de algún equipo de Italia, el delantero se lo pensaría.

El Como está haciendo una gran temporada en la Serie A y ahora mismo se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones y sigue compitiendo por entrar a la Champions League. De ahí que, estén buscando una profundidad de plantilla para su delantera.

Ahora el Como tiene a disposición a delanteros como Douvikas y Álvaro Morata, sin embargo, el español está lesionado hasta el mes de marzo por un problema en el aductor. De ahí que, ahora estén buscando un delantero y el ecuatoriano asome como opción.

Kevin Rodríguez interesa a un nuevo equipo de Italia. (Foto: GettyImages)

En Bélgica, Kevin Rodríguez vive un gran momento, que incluso le permitió volver a ser convocado a la Selección de Ecuador. Aunque estuvo casi 1 año sin marcar, el ST.Gilloise demostró confianza en el ecuatoriano y eso le terminó sirviendo para seguir en Europa.

Los números de Kevin Rodríguez en esta temporada

En lo que va de temporada, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 28 partidos con el Saint-Gilloise. El ecuatoriano registra 10 goles y ha dado 3 asistencias. Lleva en cancha más de 1.700 minutos. El delantero ecuatoriano tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

El valor de mercado de Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez tiene actualmente un valor de mercado de 5 millones de euros. Por lo cual, una operación para una posible venta no sería complicada, ya que no es un precio muy elevado el que deben pagar otros equipos si se lo quieren llevar. El mercado de invierno está abierto durante todo enero.

