Norberto Araujo tuvo una gran temporada con Deportivo Cuenca en el 2025, sin embargo, el DT decidió no seguir para esta temporada. Por lo cual, quedó libre en el mercado de fichajes, y ahora se revela que otro equipo de la LigaPro ya lo tendría “atado”.

De acuerdo a la revelación de Roberto Omar Machado, Aucas y Norberto Araujo estarían muy cerca de llegar a un acuerdo para que el entrenador argentino sea su nuevo estratega en esta temporada. El ‘Papá’ anunció hace poco el despido de Juan Pablo Buch.

El ‘Beto’ Araujo estuvo muy cerca de salir a dirigir en Perú, pero en el dilema de salir o quedarse en Deportivo Cuenca, se cerró esa ventana. Ahora, Norberto Araujo llegaría a un equipo que se alista a pelear por los primeros lugares de la LigaPro en el 2026.

Aucas quiere volver a los lugares estelares en los que estuvo en 2022, cuando fue campeón de Ecuador. Para esto, el club del Sur de Quito, se llevaría a uno de los entrenadores de mayor proyección de Ecuador. Araujo llegó a sonar para Emelec, Liga de Quito, y otros, en varios tramos de la temporada anterior.

Norberto Araujo dejó Aucas tras una gran temporada. (Foto: Imago)

Aucas se quedó sin torneo internacional para la temporada 2026, justamente porque Norberto Araujo con Deportivo Cuenca le quitaron esa chance. De ahí que, para la temporada 2026 Aucas se vea como un equipo candidato a competir por todos los torneos, mientras otros grandes juegan torneos internacionales.

Publicidad

Publicidad

Los números de Norberto Araujo en la pasada temporada

ver también Revelan los 4 refuerzos que Liga de Quito presentaría el próximo 14 de enero de 2026

Norberto Araujo en la última temporada dirigió un total de 42 partidos entre todas las competencias. Logró 18 victorias, 8 empates y 16 derrotas. Logró dejar a Deportivo Cuenca clasificado al repechaje de la Copa Sudamericana. Se fue por los problemas económicos del club.

Encuesta¿Hace bien Araujo en irse a Aucas? ¿Hace bien Araujo en irse a Aucas? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Aucas está cerca de llegar a un acuerdo para contratar a Norberto Araujo como su nuevo director técnico para la temporada 2026.

está cerca de llegar a un acuerdo para contratar a como su nuevo director técnico para la temporada 2026. El entrenador argentino dirigió 42 partidos en la campaña anterior, logrando clasificar al Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana .

en la campaña anterior, logrando clasificar al Deportivo Cuenca a la . Norberto Araujo registró un balance de 18 victorias, 8 empates y 16 derrotas durante su último ciclo en el fútbol ecuatoriano.

Publicidad