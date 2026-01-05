Jordy Caicedo no la pasa bien en España y tras varios años de momentos irregulares, el delantero ecuatoriano podría cambiar nuevamente de equipo. Resulta, que el tricolor aún interesa en Sudamérica y se le podría abrir la puerta en Argentina.

De acuerdo a información que trasciende desde Argentina, Jordy Caicedo se metió en planes de Huracán para la siguiente temporada. El ‘Globo’ ve con buenos ojos hacer un esfuerzo por el delantero ecuatoriano, que no juega en España.

El interés de Huracán en fichar a Jordy Caicedo viene porque el club recientemente anunció el fichaje de Óscar Cortés, que estuvo jugando en el Sporting Gijón. En esa negociación habría surgido el interés por el goleador ecuatoriano.

El pase de Jordy Caicedo le pertenece al Atlas de México, y las negociaciones para la llegada del delantero ecuatoriano serían de un préstamo con opción de compra. Hace pocos años, Caicedo incluso era convocado y titular en la Selección de Ecuador.

Jordy Caicedo puede llegar a Argentina. (Foto: GettyImages)

El goleador ecuatoriano perdió lugar en la Selección con la llegada de Sebastián Beccacece, que optó por llamar a otros jugadores para esta posición como Leonardo Campana y Jeremy Arévalo. El último partido del delantero con ‘La Tri’ fue en la Copa América 2024 ante Argentina.

Las estadísticas de Jordy Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jordy Caicedo apenas jugó 13 partidos con el Sporting Gijón. El delantero ecuatoriano apenas lleva en cancha poco más de 300 minutos. No marcó goles ni dio asistencias. Además, la última vez que estuvo en cancha fue en noviembre de 2025.

El valor de mercado de Jordy Caicedo

Tras varios años de malos rendimientos en España, Jordy Caicedo redujo su valor de mercado. El delantero ecuatoriano tiene ahora un costo de 800 mil euros. En su mejor momento, el goleador llegó a valer 3.5 millones de euros.

En síntesis: