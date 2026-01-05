Radamel Falcao sigue siendo el nombre más importante en este mercado de fichajes. El delantero colombiano viene sonando para equipos de Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador. El jugador de 39 años busca un nuevo club para seguir su carrera.

En las últimas horas se supo que finalmente fue rechazado por los equipos de Paraguay, Cerro Porteño y Olimpia. El goleador se “ofreció” a ambos clubes, pero los dos desistieron de ficharlo. Sin embargo, ahora el ‘Tigre’ tiene en la mesa una propuesta de Emelec.

¿Qué oferta le hizo Emelec a Radamel Falcao?

De acuerdo a la información del periodista ecuatoriano Javier Ruiz, Emelec ya le hizo una propuesta firme para que sea su nuevo delantero a Radamel Falcao. El ‘Tigre’ llegaría a Ecuador a ganar un salario superior a los 10 mil dólares, que era lo que estaba ganando, por ejemplo, Christian Cueva.

Falcao recibió una oferta de Emelec. (Foto: GettyImages)

Emelec lleva ya varias semanas interesado en Radamel Falcao, pero no fue hasta el inicio de 2026 que finalmente le hizo una propuesta formal al delantero. El goleador también ve con buenos ojos esta propuesta y él junto a su entorno familiar la estarían analizando.

Los problemas económicos de Emelec para 2026

ver también ¡Última hora! Estos equipos rechazaron fichar a Radamel Falcao

Aunque Falcao acepte la propuesta de Emelec y se quiera unir al ‘Bombillo’ como su nuevo delantero, el club, actualmente, vive un gran problema económico que no lo deja fichar. Tiene en FIFA más de 9 sanciones que le prohíben registrar nuevos jugadores. Debe sanear primero estos problemas, para luego inscribir a otros jugadores.

Publicidad

Publicidad

Los números de Falcao en Millonarios

Falcao jugó por última vez en su país, Colombia. El delantero defendió los colores de Millonarios, con el cual, se quedó lejos de un título, pero volvió a jugar ante sus aficionados. Desde su regreso a mediados de 2024, Falcao jugó 29 partidos, marcando 11 goles. Estuvo en cancha poco más de 1.500 minutos.

Encuesta¿Emelec fichará a Radamel Falcao? ¿Emelec fichará a Radamel Falcao? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Emelec presentó una oferta formal a Radamel Falcao con un salario superior a 10 mil dólares .

presentó una oferta formal a con un salario superior a . El club Emelec enfrenta 9 sanciones de la FIFA que le impiden inscribir nuevos jugadores actualmente.

enfrenta de la FIFA que le impiden inscribir nuevos jugadores actualmente. El delantero Radamel Falcao registró 11 goles en 29 partidos durante su etapa con Millonarios.

Publicidad