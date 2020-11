Hasta Wilson tiene la culpa: Carroll analizó el declive de los Seahawks

Empezaron invictos y ya acumulan dos derrotas consecutivas. ¿Es para preocuparse? Quizás no, pero algo debe cambiar y de eso son conscientes Russell Wilson y los Seattle Seahawks que vienen con un declive en su nivel. Su candidatura a ser contendiente al Super Bowl empieza a temblar.

La defensa al pase ha sido uno de las grandes fallas de los Seahawks y como líder del equipo, Wilson está intentado ponerse la organización al hombro y en el exceso por asumir responsabilidades de más puede que este fallando. Pete Carroll, head coach de Seattle, lo explica.

“Russ te diría que siempre se esfuerza. Se esfuerza tanto como puede, pero hay un punto en el que sientes que, si no hago algo aquí, tal vez no suceda. Y ahí es donde ocurre el exceso de intentos. No ve la situación como la vería normalmente. Lo ves con otras circunstancias y otros criterios. Puede cambiar tu forma de actuar”, afirmó Carroll.

Los Seahawks se encuentran empatados en la División NFC Oeste de la Conferencia Nacional con Los Angeles Rams y Arizona Cardinals. Seis victorias y tres derrotas es la marca de la igualdad que tiene a Seattle en la pelea, pero son conscientes que deben mejorar para seguir con aspiraciones al Super Bowl.

Russell Wilson, ¿una de las fallas de los Seahawks?

“Russ se está rompiendo el culo para jugar en este equipo de fútbol y está haciendo todo lo que puede. Nunca lo pensaría dos veces en otra cosa que no fuera eso, pero eso no significa que él no pueda ser presa de (intentar demasiado) también… Regresará y estará genial”, concluyó Pete Carroll.

