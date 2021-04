LAFC vs. Austin FC EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos y dónde ver partido por MLS 2021 en USA

LAFC vs. Austin FC EN VIVO ONLINE se verán frente a frente este 17 de abril por partido de la semana uno de la Major League Soccer (MLS) a las 18:00 hs (ET) en Estados Unidos. El partido será transmitido vía TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

Cuándo y a qué hora juega LAFC vs. Austin FC EN VIVO en USA

Ls Angeles FC vs. Austin FC EN VIVO jugarán este 17 de abril a las 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Banc of California Stadium.

Día: 17 de abril

Lugar: Banc of California Stadium

Horario por país LAFC vs. Austin FC

Estados Unidos: 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET)

México: 17:00 horas

España: 23:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Dónde ver LAFC vs. Austin FC en EE.UU. y otros

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Network, FOX Deportes

Brasil: DAZN

Canadá: TSN App, TSN4

Internacional: Bet365

Reino Unido: FreeSports TV UK

En qué canal ver LAFC vs. Austin FC por APP en Estados Unidos

El partido será transmitido EN VIVO para Estados Unidos vía el app oficial de TUDN mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir todas las incidencias desde Bolavip.

LAFC vs. Austin FC pronósticos en USA:

Aún no se registran datos sobre las cuotas de las casas de apuestas, en cuanto estos datos se actualicen, Bolavip estará informando.

Resultados Cuota LAFC ---- Empate ---- Austin FC ----

*Cuotas cortesía.

