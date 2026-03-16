Bayern Múnich denuncia una campaña en su contra tras la expulsión de Luis Díaz

La expulsión de Luis Díaz en el empate ante Leverkusen sacó la versión más enojada del Bayern Múnich. Desde el gigante bávaro estallan ante la Federación Alemana de Árbitros por lo que entienden como un ejemplo más de una campaña en su contra. Defienden a ultranza que el cafetero ni mucho menos la merecía.

“Estamos siguiendo con preocupación los acontecimientos de las últimas semanas. El partido en Leverkusen fue la culminación de un periodo. Nos hemos enfrentado repetidamente a decisiones cuestionables. Siempre ha habido situaciones polémicas que a menudo nos han perjudicado. La Federación Alemana de Árbitros tiene la responsabilidad de mejorar el nivel de sus árbitros. Que Christian Dingert haya admitido su error es honorable, pero eso por sí solo no nos ayuda”, palabras del director general, Jan-Christian Dreesen, en charla con Sky. No se entiende la acción como un error aislado de lo que viene pasando desde hace semanas.

Todo ocurrió en una segunda parte donde el colegiado Christian Dingert sacó la segunda amarilla a Luis Díaz por una supuesta simulación de penalti. El árbitro entendió que Lucho trató de sacar ventaja en una jugada que era capital para el resultado final. El 1-1 no dejó tranquilo a un Bayern donde pretenden que el colombiano no cumpla partido de sanción.

La cosa no fue tranquila desde el final del choque. Vincent Kompany, DT de Lucho, no negó su sorpresa por una acción que ni mucho menos era respaldada como roja con cada imagen que pasaba. Defendió a su hombre por todo lo alto: “No quedamos conformes con la roja a Luis Díaz. No la entiendo. La roja no debería haber sido roja, no le puedo decir nada a Lucho. Hay contacto, se puede discutir si es penalti pero no deberían haberlo expulsado. Él estará bien”.

Indignación total en Bayern Múnich por la expulsión de Luis Díaz: GETTY

Bayern Múnich ya ha presentado recursos en la Federación para que le quiten la sanción a Luis Díaz. A corto plazo este jugará el miércoles contra Atalanta por la Champions League, mientras que el fin de semana tiene compromiso ante Union Berlín por una nueva jornada de la Bundesliga. La polémica no termina tras una roja que ni mucho menos alteró el liderato de los bávaros en Alemania.

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Alemania niega oferta del Real Madrid por figura del Bayern

Por Bild niegan los rumores que situaban a Michael Olise en la órbita del Real Madrid. Ekrem Konur afirmaba horas atrás que la Casa Blanca iba a poner en el siguiente mercado de fichajes hasta 160 millones de euros por el extremo francés. En la prensa teutona rechazan cualquier acercamiento del jugador con un equipo merengue que poco a poco es rumor de grandes fichajes.

Para Bayern se trata de un jugador intransferible. Olise firma en lo que va de campaña un total de 15 goles y 27 asistencias en 38 partidos disputados. Tiene contrato hasta el 2029 y ninguna cláusula de rescisión que pudiese abrir su salida del fútbol alemán. Luis Díaz, Kompany y el resto del equipo de Múnich ni mucho menos temen por su marcha.

Datos claves

Luis Díaz fue expulsado por doble amarilla tras una supuesta simulación en el empate 1-1 .

fue expulsado por doble amarilla tras una supuesta simulación en el empate . El futbolista Michael Olise registra 15 goles y 27 asistencias en 38 partidos esta temporada.

registra y 27 asistencias en 38 partidos esta temporada. Bayern Múnich presentó recursos ante la Federación para anular la sanción al extremo colombiano.

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ver también Ni Mbappé, Lamine Yamal o Dembelé: Luis Díaz, el jugador que más encara de la Champions