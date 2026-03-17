Tras eliminar al Manchester City, el DT del Real Madrid le envió un mensaje a Luis Díaz: “Los mejores”

Real Madrid no dejó ni una sola duda en la llave de octavos de final ante el Manchester City, ganó por goleada y, en vísperas de lo que sería el enfrentamiento ante Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League 2025-26, el entrenador Álvaro Arbeloa les envió un firme mensaje a Luis Díaz y compañía: “Los mejores”.

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Las balotas empezaron a salir y una parte del cuadro de la Champions League quedó muy cargado. Si Real Madrid le ganaba al Manchester City el siguiente rival saldría entre Bayern Múnich y Atalanta. Se empezaba a palpitar un duelo entre ‘Lucho’ Díaz y Kylian Mbappé y… Todo está practicamente listo.

Real Madrid venció 1-2 al Manchester City en el partido de vuelta y avanzó a los cuartos de final tras un marcador global de 5-1. Álvaro Arbeloa habló luego de este gran triunfo, y siendo consciente que Bayern Múnich va ganando la serie 1-6 ante Atalanta, no dudó en enviarle un mensaje a Luis Díaz y compañía.

El DT del Real Madrid le envió un mensaje a Luis Díaz y al Bayern: “Los mejores”

Arbeloa empezó a palpitar el duelo ante Díaz y el Bayern. (Foto: Getty Images)

“Esperaremos a mañana (18 de marzo), pero está claro que el Bayern se clasificará. El Bayern es uno de los equipos más en forma de Europa, por su estilo de juego y su nivel. Va a ser igual de difícil que esta eliminatoria, y con el partido de vuelta en Múnich, nada menos. Como siempre decimos: si quieres ser campeón de Europa, tienes que vencer a los mejores”, fue el mensaje de Arbeloa para Luis Díaz y todo el Bayern.

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En síntesis