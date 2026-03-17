Barcelona SC se llevó un polémico empate contra Guayaquil City en la LigaPro y ante esto, César Farías ahora sorprende con varios cambios en su convocatoria para el partido ante Libertad. El entrenador venezolano decidió dejar fuera a 3 jugadores para viajar a Loja.

Los 3 jugadores que César Farías no lleva a Loja son Sergio Núñez, Gustavo Vallecilla y Jandry Gómez, este último no fue convocado porque está como ‘sparring’ en la Selección de Ecuador. Mientras que, los otros dos son por decisión táctica.

Por lo cual, César Farías no deja de sorprender a todos, puesto que, venía contando con Sergio Núñez y Vallecilla en los últimos partidos. Incluso los hacía jugar como titulares. También su ausencia podría estar enfocada en darles descanso.

El ‘Toto’ Núñez es uno de los jugadores más discutidos en Barcelona SC. El delantero uruguayo vive un momento goleador muy malo y está lejos de ser el nueve que solucione los problemas ofensivos del club. El delantero no ha marcado un gol oficial en este torneo.

Sergio Núñez no ha rendido en Barcelona SC. (Foto: Barcelona SC)

Ante Libertad los amarillos tienen la “obligación” de sumar de a 3, tras el empate con Guayaquil City. El ‘Ídolo’ venía de una racha de victorias tras ganar en el Clásico del Astillero y vencer a Botafogo, pero contra el City no pudo pasar del empate 0 a 0.

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Jandry Gómez fue convocado a la Selección de Ecuador

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Aunque su momento en Barcelona SC es pésimo y las críticas no paran, Jandry Gómez fue convocado para ser ‘Sparring’ de la Selección de Ecuador. El extremo gusta a Beccacece y por eso entró en la consideración del DT para estos próximos partidos.

¿A qué hora juega Barcelona SC contra Libertad en la LigaPro?

El partido de Barcelona SC contra Libertad en la LigaPro se jugará desde las 19H00 de este miércoles, 18 de marzo de 2026. El encuentro será transmitido por Zapping Sports y no se verá por TV abierta.

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En síntesis: