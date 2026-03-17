Lo llamaron de LigaPro y el sorpresivo equipo de Juan Pablo Ruíz Gómez

Juan Pablo Ruíz Gómez era uno de los pendientes de la directiva de Emelec para este primer semestre. El argentino no entraba en planes de Vicente Sánchez y ahora se quedará en sorpresivo equipo.

Según El Canal del Fútbol, Emelelc contará con Juan Pablo Ruíz Gómez y seguirá en el equipo hasta por lo menos junio. Además de que vendría bien a la plantilla, no hubo acuerdo para finiquitar su contrato.

El futbolista hubiera visto reducidas sus posibilidades de encontrar nuevo equipo con ya varios mercados cerrados, lo que dificultó las negociaciones. En lo deportivo, el argentino tiene opciones de jugar.

Emelec viene de conseguir su primera victoria en LigaPro con un 2-1 ante Orense y esta semana juega contra Independiente del Valle en uno de los partidos claves de la fecha 5.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Juan Pablo Ruiz Gómez llegó desde Delfín SC.

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