La primera publicación de Bayern con Luis Díaz tras saber que jugaría ante Real Madrid en cuartos de Champions

Todo está más que listo para que se dé una gran serie de cuartos de final entre Real Madrid y Bayern Múnich. El equipo ‘Merengue’ aseguró la clasificación y, acto seguido, el club alemán hizo una primera publicación con Luis Díaz. ¿Casualidad o causalidad?

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Real Madrid se enfrentó al Manchester City en los octavos de final y, aunque en los papeles parecía que iba a ser una serie pareja, el resultado global fue 5-1 a favor de Vinicius Jr, Kylian Mbappé y compañía. Ahora, en el horizonte, se ven ‘Lucho’ Díaz y el Bayern Múnich.

Con una contundente victoria 1-6 en condición de visitante ante Atalanta, Bayern Múnich dejó la serie liquidada en los octavos de final y, pensando en lo que Luis Díaz puede llegar a hacer en los cuartos ante Real Madrid, el equipo alemán hizo una publicación para dejar las cosas bien claras.

Bayern y un post con Díaz tras saber que jugaría ante Real Madrid en cuartos de Champions

Luis Díaz se enfrentaría con Real Madrid en Champions. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

Luego de que se diera la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League, la primera publicación del Bayern Múnich tuvo un video de unas palabras de Luis Díaz y el siguiente mensaje: “‘Lucho’ Diaz para el mundo”. ¿Y qué dijo el extremo? El jugador colombiano le dejó claro al equipo español que “disfruto mucho el fútbol. Entonces, vivo feliz tanto como en entrenamientos como en los partidos soy el mismo. Entonces, trato de disfrutar cada momento. Yo sé que cuando tengo la pelota soy peligroso, entonces me encanta sentir esos momentos caóticos para el rival porque de eso vivimos nosotros los delanteros“.

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Post del Bayern con Luis Díaz. (Foto: Instagram / @fcbayern)

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Los números de Luis Díaz ante Real Madrid en Champions League

Luis Díaz tiene todo listo para mejorar sus números contra Real Madrid. ‘Lucho’ ha enfrentado al equipo español dos veces. En la primera, jugó 65 minutos y fue sustituido en la derrota que sufrió Liverpool en la final de la Champions League 2021-22. Y, en el segundo encuentro, jugó los 90 minutos, pero no registró ni goles ni asistencias en la victoria de Liverpool 2-0 en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2024-25.

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