Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue llamando la atención de los gigantes de Europa, y ahora una leyenda le recomienda al colombiano ir a otra liga lejos del Bayern Múnich de Alemania.

Bernd Schuster, leyenda de Alemania y con pasado en Real Madrid y FC Barcelona asegura que el colombiano es ideal para la liga española. “Cuando lo vi dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes”, dijo en diáologos con diario EFE.

En el caso del Madrid, el nombre de Luis Díaz ha sido tratado como posible fichaje por medios como As y Marca. El colombiano es una de las posibilidades que manejan en caso de que Vinicius Jr. no renueve.

No es la primera vez que vinculan a Luis Díaz con el FC Barcelona, de hecho el propio Deco, director deportivo contó que fueron a buscarlo cuando aún era futbolista del Liverpool pero su costo superior a los 70 millones de euros lo hizo imposible para el blaugrana.

El contrato de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Tiene contrato hasta el 2029 y ninguna cláusula de rescisión que pudiese abrir su salida del fútbol alemán. Su salida no dejaría de costar menos de 100 millones de euros.

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En resumen

Luis Díaz mantiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2029 sin cláusula de rescisión.

mantiene contrato con el hasta sin cláusula de rescisión. El fichaje de Luis Díaz por el FC Barcelona falló anteriormente por costar 70 millones .

por el falló anteriormente por costar . El valor de mercado actual de Luis Díaz asciende a 100 millones de euros.

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