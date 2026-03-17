Es tendencia:
logotipo del encabezado
Luis Díaz

Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich

Desde España aseguran que Luis Díaz es un jugador que es perfil ideal para otros dos gigantes de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich
Ponen a Luis Díaz en otro gigante de Europa mientras brilla en el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue llamando la atención de los gigantes de Europa, y ahora una leyenda le recomienda al colombiano ir a otra liga lejos del Bayern Múnich de Alemania.

Bernd Schuster, leyenda de Alemania y con pasado en Real Madrid y FC Barcelona asegura que el colombiano es ideal para la liga española. “Cuando lo vi dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes”, dijo en diáologos con diario EFE.

En el caso del Madrid, el nombre de Luis Díaz ha sido tratado como posible fichaje por medios como As y Marca. El colombiano es una de las posibilidades que manejan en caso de que Vinicius Jr. no renueve.

No es la primera vez que vinculan a Luis Díaz con el FC Barcelona, de hecho el propio Deco, director deportivo contó que fueron a buscarlo cuando aún era futbolista del Liverpool pero su costo superior a los 70 millones de euros lo hizo imposible para el blaugrana.

El contrato de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Tiene contrato hasta el 2029 y ninguna cláusula de rescisión que pudiese abrir su salida del fútbol alemán. Su salida no dejaría de costar menos de 100 millones de euros.

Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?

ver también

Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?

En resumen

  • Luis Díaz mantiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2029 sin cláusula de rescisión.
  • El fichaje de Luis Díaz por el FC Barcelona falló anteriormente por costar 70 millones.
  • El valor de mercado actual de Luis Díaz asciende a 100 millones de euros.
Publicidad
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La grave situación que vive Díaz, según Vélez: “Ha entrado en ese vicio”
Bundesliga

La grave situación que vive Díaz, según Vélez: “Ha entrado en ese vicio”

Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?
Fútbol de Colombia

Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?

Bayern Múnich toma contundente decisión con Luis Díaz tras su expulsión ¿se viene la sanción interna?
Fútbol de Colombia

Bayern Múnich toma contundente decisión con Luis Díaz tras su expulsión ¿se viene la sanción interna?

Toda Colombia consternada con las palabras de Kompany sobre la expulsión de Luis Díaz
Fútbol de Colombia

Toda Colombia consternada con las palabras de Kompany sobre la expulsión de Luis Díaz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo