OFICIAL: ¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026 y el paquetón de 104 sobres?

Este lunes 16 de marzo de 2026 se revelaron los primeros precios del álbum del Mundial 2026. Todos los aficionados esperan este lanzamiento, cada 4 años, para coleccionar lo que ya es una parte obligatoria de cada Copa del Mundo. Ahora será el álbum más caro de la historia, al ser el torneo más grande de la historia.

¿Cuánto cuesta el nuevo álbum del Mundial 2026?

El nuevo álbum del Mundial 2026, según confirmó Panini, tendrá un precio de 15 dólares en la tapa dura, mientras que en tapa suave, el álbum tendrá un precio de 3.50 dólares. Quienes compren ahora, terminarán recibiendo su producto a partir del mes de mayo.

¿Cuánto cuesta el paquetón de 104 sobres del álbum del Mundial 2026?

Solo el paquete de 104 sobres del álbum del Mundial 2026 tendrá un valor de 124.80 dólares. Si los hinchas del fútbol quieren comprar un “combo”, los precios varían:

Álbum pasta dura + paquetón de 104 sobres a $139.80

Álbum pasta blanda + paquetón de 104 sobres a $128.30

Los precios del álbum y paquetón del Mundial 2026. (Captura de pantalla)

La diferencia de precios entre el álbum del Mundial 2026 y el de Qatar 2022

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Este Mundial es el más grande de la historia con 48 selecciones, 16 más que en 2022, por eso se incrementan cromos y páginas en el álbum y por eso termina costando un poco más. En 2022 el combo de álbum más paquetón de 104 sobres tenía un costo de $93.20. Ahora esa misma combinación sale por 139.80.

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