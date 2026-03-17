Se acabó la felicidad: La FIFA le dará la peor noticia de todas a Emelec

Emelec pasó meses tormentosos a comienzos de 2026 con las sanciones de la FIFA y la imposibilidad de fichar, sin embargo, la nueva directiva del club logró limpiar esos castigos y fichar a nuevos jugadores. Ahora esa nueva alegría terminará, tras una nueva sanción.

En las próximas horas, Emelec recibiría una nueva sanción por parte de la FIFA, ahora sería por Leonel Álvarez. El ex DT colombiano reclama una deuda millonaria con el club con el que tenía contrato hasta finales de 2026. Por lo cual, se espera otro castigo.

La deuda de Leonel Álvarez es una que viene cargando el club desde la directiva de José Pileggi y Jorge Guzmán. Por lo cual, se espera que el club en las próximas horas reciba este castigo y después negocie con el entrenador colombiano un plan de pagos.

Una nueva sanción para para Emelec representa que el club no pueda fichar en el mes de julio. Sin embargo, tienen todos estos meses para conversar con el entrenador y acordar un pago, que les permita inscribir a los jugadores que fiche en la siguiente ventana de fichajes.

Leonel Álvarez no ganó nada con Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Álvarez no pudo ser campeón con Emelec, es más, el DT firmó una de las peores campañas de la historia del club siendo últimos en la segunda etapa de 2024. El entrenador se fue en medio de la polémica y reclamando un pago de más de 800 mil dólares.

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Los números de Leonel Álvarez en Emelec

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Como DT de Emelec, Leonel Álvarez solo pudo dirigir un total de 17 partidos entre todas las competencias. El DT apenas estuvo en el segundo semestre de 2024. Obtuvo 4 victorias, 3 empates y un largo total de 10 derrotas en la LigaPro y Copa Ecuador.

Las deudas que pagó Emelec en 2026

A comienzos de año, para poder inscribir a sus fichajes, Emelec estuvo pagando deudas a ex jugadores y ex entrenadores, que superan un total de 2 millones de dólares. No se descarta que sigan llegando sanciones en las próximas semanas para el club.

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