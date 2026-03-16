Los hinchas de Real Madrid rechazan la llegada de Mauricio Pochettino: “No le veo sangre”

La semana pasada, el nombre de Real Madrid fue relacionado como nunca con Mauricio Pochettino. Desde ESPN España se adelantó que el actual DT de la selección de los Estados Unidos estaba en la mente de los directivos merengues de cara a la siguiente campaña. Por BOLAVIP, en la previa de los últimos choques de los blancos, le consultamos a sus hinchas en el Santiago Bernabéu. El de Murphy no tiene banca, de momento.

“Pochettino creo que no es entrenador para el Real Madrid. No es malo, pero no tiene el nivel… La verdad que no me gusta, prefiero al entrenador actual pese a los sustos que nos hemos dado… Le faltan trofeos”, nos empezaban a contestar los hinchas de Real Madrid alrededor de las chances de ver a Pochettino en el banquillo. Preocupan sus experiencias en equipos de élite como PSG o Chelsea.

Una fórmula que solo se podría dar si Álvaro Arbeloa abandona el club. Desde Real Madrid se decidirá su nuevo entrenador a finales de campaña. En caso de ganar LaLiga o Champions League, el actual DT se queda y Pochettino no arriba. El argentino, eso sí, no es el favorito de la afición, que ahora mismo pide a gritos el fichaje del gran arquitecto del último Liverpool o Borussia Dortmund ganadores.

El actual director general del grupo Red Bull es el más pedido por un Bernabéu que pretende que haya carácter para tomar las riendas del vestuario: “Yo preferiría otro tipo de entrenador. Me gustaría más el fichaje de Jürgen Klopp. Sería una opción viable. Tiene un buen esquema de juego, exigiría a los rivales… No quiero a Pochettino, prefiero a Klopp. Sería la mejor opción para el Madrid… No le veo con la sangre para esto”.

“Yo quiero que vuelva Mourinho. Le falta más carácter… Tiene experiencia, pero todavía no ha ganado nada en un grande… Le falta experiencia y cojones… Ha estado en equipos grandes, pero no es suficiente. Le falta un equipo más grande antes de llegar al Real Madrid”, finalizaban los hinchas merengues ante las consultas realizadas por BOLAVIP en los exteriores del estadio madridista. El argentino, no olvidemos, se encuentra libre tras el final del Mundial.

Pochettino, lleno de competencia para llegar a Real Madrid

Que se haya caído la apuesta por Xabi Alonso en menos de 12 meses es el mejor síntoma para entender que la Casa Blanca no tiene margen de error. El ex-Leverkusen no pudo cumplir un contrato de tres años que pretendía darle un giro de 180 grados al proyecto de un club que quería modernizarse. Pochettino siempre ha sonado, pero es tan profunda la urgencia de títulos que ni mucho menos es el único que ha surgido como opción en estas semanas.

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Massimiliano Allegri, Cesc Fàbregas, Jürgen Klopp o Unai Emery, del Aston Villa, son otros nombres que han surgido. Como ha podido saber BOLAVIP, desde el club esperan poder mantener a Arbeloa, ya que sería sinónimo de títulos e, igualmente, permitiría empezar a sentar las bases de un verdadero proyecto. Si Álvaro sale, serán cuatro entrenadores en casi 12 meses. Es algo que no se ve desde 2004 en el equipo de la capital española.

Datos claves

Mauricio Pochettino es vinculado como candidato al Real Madrid mientras dirige a la selección de Estados Unidos .

es vinculado como candidato al Real Madrid mientras dirige a la selección de . El club blanco decidirá su entrenador a finales de campaña dependiendo de si gana títulos.

dependiendo de si gana títulos. Si Álvaro Arbeloa sale, el Madrid sumaría cuatro entrenadores en apenas 12 meses de gestión.

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